Del 8 a l’11 de maig torna el Festival Rec.0

L’edició d’estiu del festival Rec.0 ja té dates: del dimecres 8 al dissabte 11 de maig el barri del Rec d’Igualada tornarà a convertir-se en l’epicentre de la moda amb venda radical d’estocs i nous formats de retail. El festival a més de grans marques i firmes internacionals, segueix fent una aposta per dissenyadors de moda emergents, dissenyadors, marques de moda sostenible i l’exitós mercat d’intercanvi de roba.

Aquesta setmana Rec.0 ha obert convocatòria de marques de moda i nous dissenyadors emergents que vulguin ser al Rec per vendre els seus estocs. Cal posar-se en contacte amb el festival escrivint a info@recstores.com.

Com sempre, Rec.0 oferirà, a més, una programació cultural amb concerts, visites guiades, taules rodones o tallers, entre d’altres, i una gran festa gastronòmica de menjar de carrer.

El REC.0, va néixer al 2009, per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec. Segueix encara defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar, vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que cada edició rep al voltant de 100.000 visitants.

