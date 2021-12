De visió obligada, els Gravats Serigràfics, de Marilú Martínez-Ruiz, al “MERCATTO CELLER”

Ala tarda del divendres, 17 de desembre, va ser inaugurada una selectiva exhibició de Gravats Serigràfics, a l’espai “MERCATTO CELLER”, de la Plaça de l’Ajuntament; una magni-fica mostra, obra de Marilú Martínez-Ruiz; aquesta artista i emprenedora que ha vist, en Igualada, l’escenari més oportú per una imparable activitat creativa que anomena, amb encert, “guerra creativa”.

Una molt pregona conversa amb Martínez-Ruiz em porta a descobrir una dona a qui, de vegades, se li fa costa amunt trobar les paraules adequades per a definir les seves realitzacions creatives. Això és, vet aquí aquest projecte artístic -resultat d’un llarg procés-que ella anomena “HENOSIS”. Sí, “HENOSIS” va sobrevenir sense ni tan sols una recerca, però proposant-se ser el nom per a una exposició en una llengua diferent de la que ella habitualment parla, precisa i expressament en grec antic; un grec antic que és capaç de concedir a aquesta mostra una certa connotació ancestral i alhora revestida de classicisme.

Efectivament, amb aquest reclam considera que ha trobat l’atribució perfecta per a englobar tota una sèrie de peces artístiques, no absents de contemporaneïtat. I, com no, cal assistir a la plena definició del terme: “Henosis” o “Henösis”, hereva de l’ideari platònic, significa la unió entre l’ésser i el jo, en referència al concepte d’unitat mística que habita en

“tot” y en “tots els éssers humans”.

En la seva condició d’Artista Visual, aquesta incansable treballadora de l’art, a tothora persegueix temes que realment -dins de la seva línia de treball- siguin de la seva complaença i sobretot l’entretinguin, des de l’àmbit més seriós i formal fins a realitzacions tal vegada -en paraula seves- més lights. “Tot respon a què quan es té un taller propi, el cap no para de barrinar”, puntualitza Martínez-Ruiz. I, per a aquesta avinentesa, la presentació que se’m proposa de posar en valor m’apropa a unes peces en les quals s’estableix una analogia amb una tècnica japonesa, l’art de El kintsugi (o kintsukuroi); que consisteix en la pràctica de reparar fractures de la ceràmica amb vernís o resina, amb polsims daurats.

Una curosa tècnica que apunta a justificar que les fractures i les seves reparacions formen part de la història de qualsevol objecte artístic; uns danys que en lloc d’amagar-los cal ensenyar-los. En aquest sentit, es posen de manifest totes les transformacions, i s’evidencia que les pròpies cicatrius embelleixen l’objecte.

L’autora m’explica que, en aquest cas, totes les peces -una edició limitada de nou- estan realitzades en serigrafia i estan escollides de forma aleatòria sense cap mena de correlació conceptual; a la vegada que estan confeccionades en forma de descàrregues psíquiques creatives que conformen una unitat primordial com art creat des d’un procés racional i determinista, hereu si més no d’un cert indeterminisme. I al final, el vincle d’unió entre les peces s’estableix per pura fragmentació en l’acte de pensar l’obra. Aquesta raó explica l’ús d’un material com una cartolina de bon gramatge i de color negre per a afavorir el contrast; expressament impresa en un daurat que li proporciona un resultat més professional i estèticament elegant. Tot sigui dit, de retruc, que la contemplació d’aquestes obres et descobreix un procés creatiu de gran poder simbòlic; endemés de suggerir una completa harmonia en el recorregut visual de totes les imatges.

Un breu perfil personal ens apropa a Marilú Mercedes Martínez-Ruiz, 1972, una cubana de talla que es defineix com a una Artista Visual Creativa; amb una validada i homologada qualificació acadèmica i artística, i amb un llarg recorregut d’exposicions individuals i col·lectives tant per Catalunya com molt més enllà de les nostres fronteres (l’Estat espanyol, Japó, Estats Units, Alemanya…). De fet un dels grans passos en la seva realització artística ha estat i és constituir-se com a un artista que ha recuperat la autèntica impremta artesana; una veritable gravadora activa que als nostres dies ha vist consolidat al seu projecte: ENZILA grafica experimental, de les coses fetes a mà, en el seu taller propi: enzilagrafic@gmail.com.