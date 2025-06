David Raya, nou president del Rotary Club Igualada

El Rotary Club Igualada ha celebrat aquest divendres 13 al vespre el tradicional acte de Canvi de Collars, que marca l’inici d’un nou curs rotari i el relleu de la seva junta directiva. L’acte, que va tenir lloc al Mas dels Vivencs, va comptar amb la presència de membres del club i representants d’altres clubs rotaris.

El president sortint, Lluís Torres, va fer balanç de l’any viscut i va agrair el suport rebut per part de la seva junta i de tots els membres del club. En el moment culminant de la vetllada, va lliurar simbòlicament el collar presidencial al seu successor, David Raya, en un gest carregat de simbolisme rotari i continuïtat. L’acte va incloure també un intercanvi de regals i paraules d’agraïment entre els membres sortints i entrants de la junta.

Amb l’inici del curs 2025-2026, la nova junta del Rotary Club Igualada estarà encapçalada per David Raya com a president, acompanyat per Salvador Farrés com a secretari, Adrià Domenech com a tresorer, Roger Rodrigo com a macer, Lluís Torres com a past-president, Mina Tonisastre com a responsable de comunicació i protocol i Vicenç López com a secretari tècnic.

Durant el seu discurs d’investidura, David Raya va expressar la seva emoció i compromís davant del nou repte: “És un gran honor per a mi estar davant vostre com a nou president del Rotary Club Igualada per a l’any 2025-2026. Aquest any està ple d’oportunitats i reptes. La nostra missió de servir, de promoure la pau, l’educació i la solidaritat, és més rellevant que mai. Amb entusiasme, cooperació i coratge, treballarem per fer de la nostra ciutat i del món un lloc millor.”

Raya també va destacar la importància del treball en equip i la força del col·lectiu: “La força del nostre club rau en la unió, en la solidaritat i en la voluntat de marcar la diferència. Junts podem aconseguir grans coses.”

L’acte va comptar amb la presència de companys d’altres clubs com el Tarraco August. També amb la intervenció de Xavier Pineda, assistent de la governadora del districte 2202, Montserrat del Moral, qui va llegir una carta de la governadora on es felicitava el club pel treball dut a terme i es donava tot el suport a la nova junta en aquest inici de curs.

La vetllada va estar marcada també per diverses sorpreses que van aportar un toc especial a l’acte. L’arribada dels assistents va estar amenitzada per un pianista que va interpretar peces en directe. Durant el sopar, alumnes de l’escola de dansa L’Aula d’Igualada van oferir una actuació coreogràfica que va captivar el públic, i per cloure la nit, l’humorista Gran German, conegut per la seva participació al programa “El matí i la mare que el va parir” de l’emissora Flaixbac, va oferir una actuació plena de bon humor i energia.