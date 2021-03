David Cáceres, nou entrenador de l’Igualada Rigat HC

David Cáceres i Calvera ha estat presentat avui com a nou entrenador de l’Igualada Rigat HC. El tècnic barceloní es fa càrrec de l’equip fins a final de temporada, en una situació delicada pels arlequinats a falta de vuit jornades per acabar la temporada.

David Cáceres coneix molt bé el Pavelló de Les Comes, ja que durant la seva etapa de jugador va defensar la samarreta de l’Igualada HC durant dues etapes diferents (1995-2008 i 2012-2013), la segona per finalitzar la seva carrera esportiva. La seva samarreta encara llueix a Les Comes juntament amb la de dos altres icones del club com son Albert Folguera i Santi Carda.

El nou tècnic arlequinat ja compta amb un grau d’experiència a les banquetes: al 2013 va signar pel CHP St. Feliu de Codines i va estar-hi cinc temporades. També ha passat com a entrenador per diverses categories del Cerdanyola CH.

Ahir mateix ja s’ha presentat als jugadors i s’han posat a les seves ordres per preparar el proper partit que els enfrontarà a El Pujoló davant el CP Taradell el proper dissabte a les 18:00h. L’acompanyarà a la banqueta el coordinador Marc Muntané, mentre s’espera que a finals de setmana es pugui incorporar el segon entrenador i un preparador físic.