David Alquézar, nou delegat del govern a la vegueria del Penedès

L’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, ha estat nomenat pel govern de la Generalitat com a Delegat Territorial de la vegueria Penedès. Alquézar, a qui dilluns al migdia li van comunicar oficialment el seu nomenament, ha mostrat el seu compromís i disposició per a dur a terme aquesta nova responsabilitat.

Alquézar és enginyer tècnic industrial de professió i alcalde de Sant Martí de Tous des del 2007 i fins l’actualitat. Actualment també és Conseller al Consell Comarcal de l’Anoia, sent-ne vicepresident primer en el mandat anterior.

Treball en equip i compromís municipal

El nou delegat ha explicat que el seu objectiu és “impulsar el treball en equip i donar veu dins el govern a tots els municipis de la vegueria”. Alhora, Alquézar vol treballar per tal de desenvolupar els grans projectes de territori, així com ajudar als municipis a posar en marxa petites millores per a tota la ciutadania, sent un dels eixos d’aquesta nova responsabilitat el d’estar al costat de la gent.

La vegueria té com a repte la transició ecològica, la transformació empresarial, que afectarà a les quatre comarques que en formen part, i la implantació i desenvolupament del fons Next Generation, claus per entomar la sortida de la pandèmia, que ha canviat el paradigma del nostre país en tots el sentits.

En declaracions del mateix Alquézar, “tinc el compromís de fer arribar l’administració de la Generalitat a tota la ciutadania i també a tota la resta d’administracions municipals”, alhora que destaca la importància de treballar amb aquelles corporacions que disposen de menys recursos per fer que els seus projectes siguin viables i esdevinguin una realitat.

L’agenda del nou delegat del govern té com a prioritat visitar i escoltar cadascun dels municipis i les seves peticions, així com copsar les seves reclamacions a fi de treballar per donar-hi resposta. David Alquézar ha aclarit que aquest nomenament és compatible amb la seva tasca d’alcalde a la que també continuarà dedicant tot l’esforç.