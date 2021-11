David Alquèzar: “Ara més que mai ens mereixem gaudir de la Festa Major”

Entrevista a David Alquézar, alcalde de Sant Martí de Tous

Sant Martí de Tous es troba aquest cap de setmana, en plena Festa Major, que ha arribat farcida d’actes per al gaudi de tots després que l’any passat no es pogués celebrar. Hem parlat amb l’alcalde del municipi, David Alquèzar, sobre diversos temes relacionats amb la festa i amb el municipi.

Aquests dies Sant Martí de Tous es troba en plena Festa Major. Com es presenta després d’aquesta llarga temporada de restriccions per la pandèmia?

Ha estat un any difícil, complicat emocionalment, després d’un 2020 amb una pandèmia que ha capgirat el món, el 2021 no està sent més fàcil i ens ha tocat viure allò que molts temíem, un incendi de grans proporcions que ens ha cremat part de l’obaga. Tot i així NO ens hem resignat com a poble i continuem mirant endavant amb la força que ens caracteritza com a col·lectiu, amb l’empenta necessària per rebrotar, perquè portem la terra dins! Ara que l’evolució de la pandèmia ens permet ser optimistes, ens mereixem gaudir la Festa Major! Ho farem amb tota la intensitat possible, sense baixar la guàrdia sents conscients que la pandèmia no ha acabat, però amb la intensitat que es mereix la festa, com un espai necessari de participació col·lectiva.

Quins actes en podríem destacar?

Tots! El més important serà trobar-nos de nou vivint el poble i els actes com un espai de convivència participativa imprescindible després d’uns anys tan complicats. La cultura en general és bàsica per a la salut emocional de qualsevol societat, des de l’Ajuntament tot i la pandèmia així ho hem defensat des del primer dia, adaptant fins i tot en els moments més durs, els esdeveniments perquè fossin segurs i complissin els protocols establerts. A Tous hem demostrat que la cultura és segura i necessària!. Ara més que mai ens mereixem gaudir de la Festa Major, de les amistats, de la família i del poble.

La Festa Major de Tous la prepara la Comissió de Festes dels 50. Quin tipus de comissió és aquesta i per què s’aposta per fer-ho d’aquesta manera?

Aquesta ha estat una iniciativa de la regidoria de cultura i festes populars que esta tenint una gran acollida. Està encarada en cedir el protagonisme de la festa als mateixos veïns i veïnes, fent-los partícips de l’organització de tot un cicle festiu l’any que celebren 50 anys. El model aposta per la participació tot permetent a una colla de la mateixa edat retrobar-se al voltant de la festa; evidentment l’Ajuntament i la regidoria continuen sent-hi aportant tot el suport logístic i material i a la vegada els compensa facilitant l’espai per celebrar l’efemèride en un espai emblemàtic com es el castell, es un model que fa poble!

La comissió s’encarrega d’organitzar diverses festes començant per Carnestoltes, continuant per Sant Joan, Festa Major d’Estiu, Festa Major de Sant Martí, i finalitzant per Sant Sebastià passant el relleu als del següent any. Vàrem començar l’any 2020 amb la pandèmia amb totes les dificultats que això va comportar, enguany han agafat el relleu els nascuts l’any 1971.

Com està el municipi ara que ja anem sortint de la pandèmia de la covid-19?

Les situacions difícils posen a prova les comunitats, les institucions i les persones que les conformen, posant en evidència com les afronten. De nou, Tous posa de manifest la força de la seva gent, la força de tot un poble que no es deixa guanyar per la dificultat, totes i tots plegats en podem estar molt orgullosos. El poble continua avançant i enguany tot i les dificultats s’afrontaran actuacions llargament esperades com la reforma del camp de futbol o la reforma de l’Ateneu Municipal entre altres. Seguim determinades i determinats a mirar endavant amb la força necessària per afrontar qualsevol situació o repte que se’ns presenti.

Ens trobem una mica més enllà de la meitat de la legislatura. Quina valoració en feu i quins projectes queden per endavant?

Evidentment està sent una legislatura molt complexa, però en la línia del que comentava podem estar molt orgullosos com a municipi, tot i les dificultats sobrevingudes motivades per la pandèmia i per l’incendi, així com les econòmiques, el pla d’actuació municipal haurà avançat de manera decidida fent front als projectes estratègics que ens fixàvem l’any 2019. El gruix de les actuacions previstes ja estan executades o estan en curs, i continuem avançant aprofitant les oportunitats que se’ns presenten, un bon exemple és el projecte d’abastament d’aigua de Fiol i masies que ha rebut un impuls important gràcies a les ajudes de l’Agència Catalana de l’Aigua i el mateix Ajuntament, també el projecte de millora de l’Escola Cérvola Blanca que estem treballant amb el Departament d’Educació i que ens permetrà afrontar una nova fase de millora de les instal·lacions que permetrà avançar en uns espais de qualitat que facilitin el projecte pedagògic de l’escola.

Aquest estiu Tous va patir l’incendi de Bellprat. Com vàreu viure aquells dies? Us vàreu sentir acompanyats? Quines tasques s’han fet o és previst de fer en les zones cremades?

Van ser moments molt durs, amb molta càrrega emocional per a tots els veïns i veïnes. Minuts i hores amb l’ai al cor veient com el foc s’aproximava al nostre poble, amenaçava les masies i el nucli d’Aubareda. La resposta de tots els veïns i veïnes de Tous, la gran tasca dels cossos d’emergències especialment Bombers, ADF’s i Creu Roja, la feina dels pagesos i la bona coordinació del govern municipal a l’hora d’afrontar la situació van ser clau. Vam tornar a demostrar la força de la comunitat que formem. Una manera de ser, de viure, de sentir i estimar el territori que ens caracteritzen com a municipi.

Una vegada superada l’emergència de l’incendi cal afrontar la següent etapa de gestió del bosc cremat, planificar les accions i intervenir d’immediat perquè les zones cremades no es degradin i el bosc rebroti amb força. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona s’han abocat en un pla d’intervenció que ja s’ha començat a aplicar i que incidirà amb la neteja dels boscos i l’estabilització del sòl per evitar-ne l’erosió, amb la participació i lideratge també la l’associació de propietaris forestals de la serra Miralles Queralt. Voldria agrair especialment la implicació i generositat de tots els propietaris forestals que s’han adherit a aquest pla d’intervenció realitzat per les administracions i que permetrà, com a punt de partida, fer la millor gestió possible en aquestes zones afectades per l’incendi.

Els alcaldes de la zona vàreu demanar, dies després de l’incendi, millors polítiques de gestió de la massa forestal. S’ha rebut algun tipus de resposta?

La gestió de la massa forestal al nostre país requereix d’esforços compartits i urgents, tornant a generar entre tots un model que sigui sostenible incidint en la neteja dels boscos tot evitant incendis de grans proporcions, o si més no minimitzant-ne la seva possibilitat. Cal destacar que més enllà de la feina inestimable d’extinció, a Tous el foc es va contenir en una zona on s’havia fet, fa uns anys, una feines de neteja i de reducció de càrrega de foc per part de l’Associació de propietaris forestals amb l’Ajuda de la Diputació, aquest és un camí claríssim i que requereix de més esforços públics.

La solució integral és la suma de moltes iniciatives i ha de passar per buscar l’equilibri econòmic de les actuacions fomentant el consum d’estella de proximitat com a recurs energètic, i la valorització de la fusta entre altres. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural està treballant per fomentar actuacions d’aquesta tipologia, també la Diputació de Barcelona, i nosaltres com a municipi tenim un projecte de districte de calor redactat que li falta finançament per executar-lo, cal doncs fer una aposta de país per avançar en aquesta direcció, ens calen recursos d’altres administracions per materialitzar-lo. El Consell Comarcal també té molta feina a fer, cal que des d’aquesta institució es coordini la producció de proximitat de biomassa i la demanda de la mateixa en les calderes públiques existents a la comarca, realitzant una feina de llotja de fusta de proximitat. Aquest és un projecte ja implantat a altres comarques que fa temps que estem demanant al Consell i que és bàsic per la neteja dels boscos del nostre territori.

A Sant Martí de Tous hi ha un projecte de parc fotovoltaic que la Ponència d’Energies Renovables va declarar “viable” i que afectaria una superfície de 103ha. Se sap en quin procés es troba aquest projecte en l’actualitat?

El projecte presentat a Sant Martí de Tous no s’ajusta a dia d’avui als requeriments del nou decret presentat pel Departament d’Acció Climàtica i en conseqüència no podrà tirar endavant en els termes proposats. Tot i així no és l’única amenaça que tenim com a territori doncs també ens veiem afectats pel pas d’una possible línia de molt alta tensió promoguda per l’empresa Forestalia, a la qual també ens oposarem com a municipi amb tota la contundència possible. Aquesta és la gran problemàtica que tenim com a país: cal realitzar la transició energètica, cal fer-ho de manera planificada i d’acord amb el territori i els seus veïns i veïnes, sent conscients que cal prioritzar aquells espais antropitzats però que caldrà assumir també la participació del territori contribuint també a aquest canvi. El que no és assumible és que alguns territoris haguem de suportar la càrrega de totes aquestes infraestructures a costa del paisatge, volem contribuir però en la proporció que ens pertoca, renovables sí però no així.

Quina és la posició de l’Ajuntament de Tous respecte a la política d’implantació d’energies renovables?

Sant Martí de Tous és un municipi compromès amb la sostenibilitat energètica i l’aposta per la generació i producció d’energies renovables, com a eines fonamentals en el canvi energètic. Com a Ajuntament fa més de deu anys que treballem per l’assoliment d’una transició ecològica i energètica “justa, pública, distribuïda, democratitzada, participativa i sostenible”.

Les administracions locals com a representants dels nostres veïns i defensors del nostre territori hi hem de tenir un paper actiu, i com a equip de govern fa temps que ho demostrem. En els últims 10 anys l’Ajuntament ha instal·lat plaques fotovoltaiques a totes les grans cobertes municipals, hem aplicat mesures d’estalvi energètic que han suposat un estalvi de més del 30%, formem part i hem estat impulsors de l’Associació per la Distribució Publica de l’Energia, hem introduït la bonificació en l’impost de béns immobles per afavorir l’autoconsum i les comunitats energètiques com a model de producció distribuïda al poble, entre altres iniciatives.

Creus que la modificació del Decret de renovables feta per la Generalitat aquest passat octubre aconseguirà reduir el rebuig del territori o des del territori hem de continuar amatents per no rebre els de sempre?

Crec sincerament que el replantejament del decret va en la direcció correcta, cal avançar en la producció de renovables a partir dels espais antropitzats assumint que aquests no seran suficients de manera compartida amb el territori, la discussió no només passa per on es produeix l’energia sinó també per on es transporta. La creació d’una energètica pública, les ajudes per incentivar l’autoconsum, el diàleg amb el territori i el full de ruta previst pel govern van en la direcció correcta. Si el país no sap acordar la participació de manera solidària de cada territori forçosament tindrem un país cosit per línies elèctriques d’alta tensió, unes línies que ens vindran imposades des de fora de Catalunya i que també ens malmetran el paisatge. Cal que tots plegats ens hi impliquem és un canvi de model imprescindible, com a municipis, comunitats, empreses i particulars, intentant assolir l’autosuficiència energètica des de la proximitat, amb aquesta visió treballem com a municipi.