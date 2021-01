Darrers dies per veure l’exposició dels 40 anys d’Igualada Comerç

Durant el darrer any 2020 Igualada Comerç ha commemorat el 40è aniversari. Una celebració especial perquè es consolida com a referent a Igualada i a la resta de Catalunya. Tot i les dificultats que hi ha hagut, la Junta actual de l’entitat ha volgut fer algunes accions per celebrar-ho.

A principis d’any es va programar un sopar d’aniversari que al final no es va poder portar a terme, a causa de les mesures Covid19. Tot i això durant la botiga al carrer del mes de març es va fer partícip a la gent d’aquest aniversari. La creació d’una imatge commemorativa i d’uns clauers han estat altres accions realitzades durant la primavera.

Al setembre es va presentar la nova campanya d’imatge, “Tu ets la clau”, que es farà servir els anys vinents i que identificarà a Igualada Comerç.

Aquestes darreres setmanes hi ha hagut l’acte de cloenda del 40è aniversari, l’exposició “Igualada Comerç 40 anys al teu costat”. Amb aquesta exposició s’ha volgut mostrar el recorregut de l’entitat, les principals activitats i accions de promoció. Una visió dels antics comerços i una proposta de futur. Aquesta exposició estarà oberta fins al dia 10 de gener a la Sala d’Exposicions Municipal de la plaça de la Creu. Durant aquests dies s’ha fet una visita especial en la qual han participat la Laura Llucià actual presidenta, acompanyada del Xavi Figueres i en Jordi Martínez anteriors presidents de l’entitat. També hi ha participat el regidor de cultura Pere Camps i el de comerç Jordi Marcè de l’ajuntament d’Igualada.

Compartir