Darrers dies per sol·licitar l’ajut de les beques de transport de Capellades

Fins el dijous 29 d’octubre es poden sol·licitar les ajudes al transport per als estudis postobligatoris que convoca un any més l’Ajuntament de Capellades.

Tal com es detalla a les bases, aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d’un suport a les despeses de transport, dels joves estudiants que es desplacen fora del municipi de Capellades, a cursar els estudis acadèmics durant el curs 2020/2021. La regulació d’aquesta beca es concreta a joves que durant el curs acadèmic 2020/2021 (a partir de setembre del 2020) es matriculin a estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi de Capellades: batxillerats específics, cicles formatius de grau mitjà i grau superior i graus universitaris.

Tota la informació, com els requisits necessaris per demanar-ho o la documentació que cal presentar, es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Capellades.

Per a més informació, es pot trucar als Serveis Educatius de l’Ajuntament, al 93.801.10.01 extensió 2034 o enviar un correu a xausfj@capellades.cat. També es pot parlar amb la tècnica de joventut, trucant al 679.96.46.84 o per correu al abenito@anoiajove.cat