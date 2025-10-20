La Cursa Popular d’Igualada omple el Parc Central amb més de 3.000 participants

Igualada va viure aquest diumenge una de les cites més transversals de l’esport a la ciutat: la 47a Cursa Popular. Enguany, més de 3.400 persones van participar-hi, omplint així el Parc Central de persones de totes les edats amb un l’objectiu de gaudir de l’esport.
La implicació dels centres educatius de la ciutat va ser notable, amb el Gabriel Castellà coronant la fita amb un 44,87%. Amb un 38,03% de participació, seguia l’Escola Mowgli, i les Escolàpies Igualada quedaven en tercera posició de participació amb un 34,67%. Pel que fa al nombre total d’alumnes participants, destaca l’Escola Pia Igualada, amb 205 inscrits; l’Escola Maristes Igualada, amb 171; i l’Escola Garcia Fossas, amb 127.
Júlia Solé i Albert Solé van ser els guanyadors de la 47a Cursa Popular, marcant els millors temps de la jornada, i van ser efusivament aplaudits pel públic, mentre el narrador Jordi Puiggròs anunciava la seva arribada. Pel que fa als resultats per categories, en Infantil (2013-2012) han guanyat Martina Adsoya i Damián Cetmié; en Cadet (2011-2010), Joana Margalef i Biel Monclús; en Promesa (2008-2007), Violett Pont i Biel Monclús; en Sènior (1986-2006), Judit Navarro i Jan Solà; en Màster 40 (1976-1985), Francina González i Jordi José Barrera; en Màster 50 (1966-1975), Yolanda Guerrero i Albert Torres; i en Màster 60 (1956 i anteriors), Assumpta Castelltort i Andrés Giménez.
Tant l’Ajuntament com el Consell Esportiu de l’Anoia fan una valoració positiva de la jornada, agraint el compromís escolar i familiar, i de totes les persones voluntàries que van participar de l’organització de la cursa.