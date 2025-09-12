El curs d’ADE al Campus d’Igualada UdL, amb sobrematrícula

Uns 2.630 alumnes nous han iniciat aquest dimarts les classes als graus i dobles graus de la Universitat de Lleida (UdL), 284 dels quals al campus d’Igualada. A l’espera de la propera matrícula, posterior a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, la UdL ja ha cobert les places de primer disponibles en 41 ofertes d’estudis. En total, uns 9.500 estudiants de grau comencen un nou curs a la Universitat de Lleida.
En concret, la UdL té 2.626 nous estudiants de primer matriculats a les 2.742 places que tenia disponibles (95,77%) i als centres propis hi ha 2.399 persones matriculades als 2.337 llocs oferts, cosa que implica sobre matrícula en alguns graus, segons la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri.
En concret, els estudis que tenen més alumnes que places ofertes inicialment són Arquitectura Tècnica i Edificació, el doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària, i Administració i Direcció d’Empreses a Igualada, segons les dades del vicerectorat.
Santiveri s’ha mostrat molt satisfeta amb la matrícula, tot i que encara hi ha nou titulacions amb places disponibles: vuit de la Facultat de Lletres i una de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.
Pel que fa als centres adscrits, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat ha explicat que hi ha 257 alumnes matriculats per a 405 places i que l’únic grau que omple el 100% de l’oferta és el de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
La jornada ha arrencat sense cap incidència, segons el vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat. L’alumnat de primer curs ha iniciat la seva etapa universitària amb les sessions de benvinguda, que es desenvolupen a tots els centres en horari de matí i de tarda.
A més d’Igualada, que ja el té de fa anys, enguany la UdL també ha estrenat a Tremp un grup del grau en Infermeria amb 20 places.