El curs 2025-26 comença amb barracons en una trentena de centres educatius de l’Anoia

Aquest 8 de setembre comença del curs escolar a tot Catalunya per als alumnes d’educació infantil, primària, ESO i cicles de formació professional de grau bàsic.
A partir del 12 de setembre s’incorporaran els alumnes de batxillerat, als cicles de formació professional de grau mitjà i superior i altres estudis.
No més tard del 15 de setembre de 2025 hi haurà l’inici de les classes dels cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny, els cicles d’arts escèniques, els ensenyaments artístics superiors, els ensenyaments professionals de música i dansa i els ensenyaments esportius.
Una trentena de barracons en centres d’ensenyament a l’Anoia
Els famosos mòduls prefabricats – coneguts popularment com a barracons -, que ja fa uns anys que s’han fet un lloc en centres educatius d’arreu de Catalunya, són una trentena a la comarca de l’Anoia. No tots els barracons acullen classes permanents. Alguns es fan servir com a aules d’especialitats. A l’Escola Garcia Lorca de Montbui, per exemple, un dels barracons s’utilitza exclusivament com a Aula de Música.
Hi ha alguns centres, com l’escola de Cabrera d’Anoia o l’Institut de Vallbona d’Anoia, que estan fets íntegrament amb barracons, a l’espera de definir o executar els projectes definitius per a la construcció d’aquests.
Tot i que els actuals barracons han millorat les seves instal·lacions respecte als mòduls de fa uns anys, aquestes infraestructures provisionals i les seves condicions segueixen sent un dels punts més habituals del debat públic sobre l’educació a Catalunya.
La previsió demogràfica, un element clau
Hi ha escoles en què, després de fer-se l’ampliació, la natalitat ha provocat haver d’utilitzar barracons, a l’espera que en els propers anys es puguin treure, segons la previsió en base als naixements en els darrers anys, i també hi ha diversos centres que es mantenen a l’espera de novetats per part del Departament d’Educació de la Generalitat, a l’hora de veure executats els projectes d’ampliació que els permetin abandonar definitivament els mòduls prefabricats.