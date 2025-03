«La cultura pot ser una eina molt poderosa per trencar barreres»

Com i per què vas crear Club Vitae? Quina ha estat la teva motivació per impulsar aquest projecte?

El Club Vitae va néixer amb la voluntat d’oferir un espai de qualitat per a persones amb inquietuds culturals i socials, on la connexió intergeneracional jugui un paper fonamental. La meva motivació ha estat crear un espai on la maduresa sigui sinònim d’oportunitats, i on el diàleg entre generacions sigui una font d’enriquiment mutu. Volia impulsar un projecte que fomentés el saber i la cultura com a elements de trobada i aprenentatge compartit.

Quina ha estat la teva experiència com a dona al capdavant d’un projecte com aquest? Has trobat obstacles pel fet de ser dona?

Liderar un projecte sempre comporta desafiaments, especialment en l’àmbit cultural i social. En el meu cas, no diria que ser dona hagi estat un obstacle directe, però l’educació que moltes hem rebut ens limita. Sovint se’ns diu que triomfar o liderar no és del tot per a nosaltres. Deixar enrere aquests patrons, confiar en el propi criteri i tirar endavant sense condicionaments és un gran repte.

Creus que hi ha una perspectiva de gènere en l’aprenentatge i la formació continuada?

Sens dubte. Històricament, l’educació i la cultura s’han concebut des d’una òptica molt masculina. Encara ara, molts continguts i metodologies no tenen en compte les experiències i necessitats específiques de les dones, com també passa en la medicina per exemple. Per això és important introduir una mirada més inclusiva i equitativa.

Hi ha moltes dones implicades en les activitats de Club Vitae? Quin paper creus que juguen en aquest tipus d’iniciatives?

Sí, la majoria de les persones que participen al Club Vitae són dones. Sovint són elles les que prenen la iniciativa per seguir formant-se, socialitzar i explorar nous interessos. Crec que tenen un paper clau a l’hora de dinamitzar els espais culturals i crear xarxes de suport i aprenentatge.

Com creus que es pot potenciar encara més la presència i el lideratge de les dones en el món de l’aprenentatge i la cultura?

Donant més visibilitat a les dones que ja hi són i creant espais on puguin expressar-se i desenvolupar-se sense les limitacions dels rols tradicionals. Cal trencar amb els estereotips de gènere que encara condicionen molts àmbits culturals i acadèmics.

El 8M és una data per reivindicar el paper de les dones en tots els àmbits. Què significa per a tu aquesta jornada?

Per a mi, el 8M és una jornada per reflexionar sobre els avenços, però també per reconèixer les desigualtats que encara persisteixen. És un recordatori de la necessitat de seguir treballant per la igualtat, però també una celebració de la força, la contribució i la resiliència de les dones en tots els sectors.

Com creus que Club Vitae pot contribuir a crear un entorn més igualitari i inclòs per a tothom?

Apostant per una programació diversa, on es doni veu a diferents perspectives i es creïn espais on tothom se senti representat i valorat. La cultura pot ser una eina molt poderosa per trencar barreres i fomentar la igualtat.

Quin missatge voldries transmetre aquest 8M a totes les dones que participen en el vostre projecte i a la societat en general?

Que el seu paper és imprescindible. Que segueixin fent-se sentir, que no deixin de reivindicar el seu espai i que continuïn enriquint el món amb el seu talent i la seva força.