Cuida’t amb Maria José

Després de 21 anys d’experiència en el món de les dietes per aprimar-se, he apostat per oferir-vos unes de les millors dietes normoproteiques del mercat, Diet Flash, entre d’altres mètodes efectius que he anat adquirint al llarg de la meva carrera professional per oferir respostes personalitzades adequades per a cada cas (dejunis intermitents, dieta Keto, vegetarianes…)

El mètode per aprimar-se amb la dieta DietFlash Medical és: ràpid, segur i eficaç. Consta de 6 fases, amb els millors productes dietètics i proteínics i una reeducació alimentària que permet aprimar-te sense passar gana ni perdre massa muscular.

L’èxit dels productes Dietflash: Rics en proteïnes d’alt valor biològic Dosificats perquè no mengis de més, ni de menys. Just el que necessites. Baix contingut calòric Pobres en sucres, perfectes per a snaks o com a substitut del menjar.

Aprèn a alimentar-te per perdre i mantenir el teu pes ideal, gaudint de la teva dieta. Seguiment setmanal GRATUÏT

He decidit obrir el meu propi centre a Igualada, on a més a més de poder oferir aquesta gamma de dietes, també hi haurà altres serveis relacionats amb la salut, com:

. Massatges energètics i limfàtics.

. Flors de Bach i auriculo-teràpia

. Servei d’acupuntura. Impartit per Gloria Martín Baz (tècnica superior en medicina tradicional xinesa) Certificat per la facultat de Beijing. Consulta informativa gratuïta (tel. 634 599 736)

Plaça Sardana 2 Igualada

621 278 418

Instagram @cuidatambmariajose