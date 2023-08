Cubus Games, 10 anys creant propostes basades en els vídeojocs: “Som artesans digitals”

L’empresa igualadina Cubus Games està a punt de fer 10 anys i ho fa amb un projecte molt especial entre les mans: la creació del vídeojoc per a la sèrie ‘Crims’. Un dels cofundadors, Quim Garreta, ha explicat a l’ACN que aquest és un “gran repte” per a ells i diu que mantindran “l’essència del programa” però també aportaran la seva “marca personal”. De fet, a Cubus Games es defineixen com a “artesans digitals” i “alquimistes narratius”: “Busquem aquella fórmula màgica que mai s’aconsegueix i això fa que anem trobant maneres més interessants de fer les coses”. Fa deu anys van ser pioners a l’Estat amb la creació de l’única empresa dedicada al desenvolupament de llibres-jocs digitals (gamebooks). “Ens deien si estàvem bojos”, recorda.

Cubus Games ha estat l’empresa escollida per desenvolupar el vídeojoc de ‘Crims’. Es tracta d’un dels projectes que 3Cat ha anunciat i que s’emmarca en una estratègia més àmplia al voltant dels vídeojocs que la corporació catalana vol impulsar en els propers mesos amb diverses accions i iniciatives. “Per nosaltres és un gran repte, una bona fita per celebrar els deu anys”, explica Garreta. El confudador de l’empresa ha explicat que la previsió és que el vídeojoc surti al febrer i ha avançat que “mantindrà l’essència de Crims, que pretén arribar al gran públic, però a la vegada tindrà la nostra marca personal”.

Solucions basades en els vídeojocs

Cubus Games va néixer fa deu anys amb l’objectiu de traslladar el gènere de ‘Tria la teva aventura’ als vídeojocs. Des d’aleshores, l’empresa ha anat creixent i ampliant horitzons i avui en dia es dediquen a “crear solucions basades en els vídeojocs per diferents àmbits: patrimoni cultural, turisme, educació, formació i projectes d’impacte social”. A més, també segueixen creant productes propis per a l’entreteniment. “Fa deu anys ens dèiem si estàvem bojos, en plena crisi del 2014, de deixar una feina estable per posar-nos en el món de les ‘apps’, que tot just començava”, recorda Garreta. De fet, en aquell moment hi havia molt poques empreses com la seva a nivell internacional.

Garreta explica que a Cubus Games fan “solucions basades en els beneficis del joc” que poden adoptar diferents formes. “A vegades pot ser un joc de taula o un vídeojoc, a vegades pot ser una experiència interactiva en un museu o unes preses per un centre d’escalada. En definitiva, fem un vestit jaqueta a mida per a cada client”, explica. De fet, ells no han volgut encasellar-se en un sector concret expressament i mantenir “un peu a cada món”: “Som un estudi independent de vídeojocs però a la vegada fem serveis per a tercers i creiem que tant un món com l’altre s’alimenten mútuament”.

El cofundador de l’empresa explica que són un equip “multidisciplinari” de sis persones amb un “‘background’ tecnològic, artístic i narratiu” que els permet fer projectes claus en mà, des de la idea inicial fins a l’entrega del projecte. De fet, es defineixen com a “artesans digitals” i reivindiquen que fan un producte “molt cuidat”. L’empresa preveu incorporar nou personal en els propers mesos.

El sector del vídeojoc, a l’alça

El sector del vídeojoc a Catalunya preveu facturar aquest 2023 un total de 911 milions d’euros i es calcula que el 2025 arribi als 1.216 milions. De fet, Catalunya concentra la meitat de la facturació i dels professionals de tot l’Estat i compta amb més de 4.000 treballadors. En aquest sentit, un altre dels fundadors de Cubus Games, Jordi Solà, ha explicat que es tracta d’un sector “molt potent” a nivell català i celebra que la Generalitat hi estigui apostant “fort” i “definint una estratègia que pretén que sigui lenta, però sòlida”.

Solà ha exposat que es tracta d’un sector que es localitza molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana, de manera que el projecte de Cubus Games, ubicat a Igualada, “és una mica estrany”. En aquest sentit ha deixat clar que la seva intenció és mantenir-se a la capital de l’Anoia, tot i que és conscient que fora de Barcelona “costa més trobar talent”, ja que “Barcelona és un forat negre que s’ho emporta tot”.