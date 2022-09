Crítiques de l’oposició pel viatge al Vaticà del govern d’Igualada

L’oposició a Igualada alça la veu per criticar el viatge de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i diversos regidors del govern municipal al Vaticà. El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha indicat que “ahir vam entrar una instància per saber el cost del viatge de les 10 persones que hi van anar i preguntem perquè hi va anar tanta gent”.

Més durs han estat ERC i Poble Actiu. El cap de l’oposició i portaveu republicà, Enric Conill, afirma que “estem sorpresos per un viatge que no entenem quina utilitat té per la ciutadania. Demanarem explicacions, també del cost. Igualada mereix un govern i un alcalde preocupat per quelcom més que la seva imatge i el confeti”.

La regidora de Poble Actiu Neus Carles afirma que “hem demanat la despesa que ha suposat aquest viatge a tots els igualadins. El govern actual, massa vegades, malgasta ja que no te consciència de com costa guanyar aquests diners a la majoria d’igualadins i igualadines. Ho hem vist en anteriors ocasions amb campanyes publicitàries que no han aportat cap benefici a la ciutat: capital de l’esport, capital de la cultura catalana, regalant diners a Airbnb o ara amb aquest viatge a Roma per tal que els regidors es puguin fer una foto amb el Sant Pare. No podem consentir que el govern faci aquest mal ús dels fons públics i per això demanarem responsabilitats”.

Viatge de deu persones amb ensurt durant el vol

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, liderant una delegació municipal, va lliurar ahir dimecres al Papa Francesc, durant l’habitual audiència pública dels dimecres al Vaticà, una rèplica del vestit de Sant Ignasi de Loiola, que va comprar a la ciutat fa 500 anys.

Castells i els regidors Jordi Marcé i Pere Camps van ser els encarregats de pujar a la tarima i saludar durant prop de mig minut al Sant Pare, just la mateixa setmana en la qual s’obrirà, demà divendres, l’alberg de pelegrins de Cal Maco a la plaça de la Creu.

Van formar part de la delegació l’alcalde Marc Castells i els regidors Pere Camps, Jordi Marcé, Carlota Carner, Miquel Vives i Patrícia Illa, a més de l’esposa de l’alcalde i el cap de comunicació, i els rectors de Santa Maria, els mossèns Xavier Bisbal i Eduard Flores. El viatge, a més, va comptar amb una anècdota: el vol Barcelona-Roma va haver de tornar a la capital catalana per una avaria, fet que va motivar que la delegació afagés un altre avió per ser a temps a la ciutat italiana.

En la curta trobada, sa Santedat, indiquen fonts municipals, “va posar en valor la feina feta des d’Igualada per recrear un element tant simbòlic com és la roba de Sant Ignasi, just quan es compleixen 500 anys del seu pas per la ciutat. El Papa Francesc s’ha mostrat encuriosit per la tècnica que s’ha utilitzat per recrear la túnica i també les espardenyes del Sant i ha acabat beneint la roba i enviant una salutació a tots els igualadins”.

Marc Castells s’ha mostrat molt satisfet de la rebuda que el Sant Pare ha fet d’aquest projecte impulsat des d’Igualada i ha explicat al Pontífex el projecte de crear un centre d’interpretació del Camí Ignasià a Cal Maco i la voluntat de mantenir l’esperit de Sant Ignasi promocionant i donant a conèixer el seu camí i la seva obra.

El viatge, que el govern de la ciutat va mantenir en secret fins a darrera hora, no va comptar amb cap representant de l’oposició. De fet, els grups municipals se’n van assebentar, ha indicat Igualada Som-hi, a les 10:50 hores del mateix dimecres, minuts després de l’audiència.