Crida per demanar més voluntaris pel “Gran Recapte”, divendres i dissabte vinents

Els responsables del “Gran Recapte” a l’Anoia han fet una crida per aconseguir el voluntariat mínim necessari per a dur a terme aquesta iniciativa solidària, els propers dies 24 i 25 de novembre. “Actualment hi ha 200 persones inscrites, 50 d’elles a Igualada, i ens en falten almenys el doble”, ha explicat Josep Maria Oller, portaveu de l’organització a la comarca.

La quinzena edició del Gran Recapte, Alimenta el que Importa, que se celebrarà divendres i dissabte vinents per a la recollida física d’aliments (amb presència de voluntariat als establiments), i fins al 30 de novembre per a les donacions econòmiques, encara la seva recta final.

El Banc dels Aliments ha activat la fase de donació, i les persones o entitats que vulguin col·laborar ja amb el Gran Recapte per aquesta via ho poden fer. Alhora, es manté activa la crida al voluntariat per al Gran Recapte.

Pel que fa a les donacions econòmiques, ja estan actius els canals mitjançant els quals col·laborar-hi: a través de la pàgina web www.granrecapte.com o bé a través del número de Bizum 33596.

A les línies de caixa dels establiments col·laboradors, les donacions econòmiques s’activaran a partir del 24, i fins al 30 de novembre. Finalment, destacar que fins al 15 de desembre estarà oberta la donació econòmica a través de la mateixa pàgina web.

Tant si les donacions han estat realitzades per persones particulars, com empreses, es podran desgravar a la declaració de la renda o de l’impost de societats, si correspon.

L’any passat, un total de 2.162 persones van ser ateses a l’Anoia gràcies als donatius del “Gran Recapte”, amb 188 tones repartides a la comarca.

