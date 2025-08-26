Un article de
26 d'agost de 2025

Creus que el dia de Sant Bartomeu hauria de ser festiu a Igualada?

Un any més, el debat al voltant de la festivitat de Sant Bartomeu està servit a Igualada. La reclamació històrica de la FESTHI i el xoc amb la posició de l’ajuntament sobre el dia festiu de la Festa Major segueix omplint de comentaris els carrers i les xarxes. És per això que aquesta setmana us preguntem…

