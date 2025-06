Creus que les polítiques per recuperar el riu Anoia són eficients?

El manteniment del riu Anoia és motiu de debat continu. Aquest espai situat al sud de la capital es veu altament contaminat per causa del sistema de clavegueram de la ciutat que permet que els residus com les tovalloletes acabin al riu, d’igual manera que la quantitat d’abocaments il·legals que es produeixen en aquella zona. Davant d’aquesta imatge de riu-claveguera, i de les queixes constants per part de diversos col·lectius ambientals com Anoia pel Clima, l’administració de tant en tant finança desbrossaments i projectes per recuperar la biodiversitat del riu Anoia.

Davant campanyes com l’anunciada la setmana passada en la qual la diputació dotava de 50.000 euros a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per impulsar el projecte executiu de millora de la biodiversitat al riu Anoia, aquesta setmana us preguntem: