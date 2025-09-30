Creus que l’Ajuntament aplicarà una taxa de residus justa pel comerç igualadí?

Aquesta setmana la plaça de l’Ajuntament ha viscut una jornada de protestes per la pujada de la taxa d’escombraries, un tema que porta cua i que cada vegada que des del govern municipal s’anuncien mesures en aquest sentit, surten veus dissidents. En aquest sentit, dilluns unes cent-cinquanta persones es van aplegar davant l’ajuntament per protestar per l’augment de la taxa municipal d’escombraries en l’àmbit comercial, que no distingeix el sector, i aplica la mateixa taxa independentment del tipus o la quantitat de residus que es generen.
El govern n’és conscient d’aquestes queixes de fa temps, i l’alcalde de la ciutat, Marc Castells va anunciar a La Veu de l’Anoia que estan treballant perquè l’any vinent “el comerç tingui una taxa justa, de forma que s’adeqüi al que genera realment cada comerciant”.
Per aquest motiu, aquesta setmana et preguntem: