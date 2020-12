Creu Roja Anoia tornarà a fer la Campanya de Recollida de Joguines

Ja tornem a tenir en marxa la 32 Edició de la Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja a l’Anoia amb la finalitat que cap infant de la comarca es quedi sense joguines la Nit de Reis. Així, des de Creu Roja es vol cobrir les necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l’adquisició de joguines pels seus fills. Els criteris d’accés a la Campanya es marquen des dels equips de Serveis Socials de cada municipi.

Des de Creu Roja i aquest any més que mai, fan una crida per les donacions de joguines per infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de solidaritat en aquestes Festes de Nadal.

La situació sanitària actual ha propiciat un canvi substancial en la metodologia de treball, i es per aquest motiu que la posada en marxa de la campanya ha estat una mica més tard del previst. Això sí, continuen demanant joguines noves, educatives, no bèl·liques i no sexistes.

“Tot infant mereix jugar amb la mateixa qualitat. No volem infants de primera i de segona. Les joguines de segona mà poden trobar-se en mal estat i no respondre a les expectatives”, expliquen des de Creu Roja.

Les activitats de sensibilització que sempre portaven a terme als centres educatius, enguany es fan en format virtual, a través d’un vídeo que han enregistrat des de l’Assemblea i que han fet arribar a les escoles i instituts per tal que ho puguin treballar a dins de les aules.

A data d’avui també tenen previst dur a terme l’Acte central de la campanya a Igualada, pel proper divendres 18 de desembre de les 10 del matí a les 20 del vespre, amb la Marató que es celebrarà per 5è any consecutiu al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada. S’obrirà durant tot el dia per facilitar l’entrega de joguines de totes les persones que vulguin col·laborar en la campanya. També hi ha confirmat un punt de recollida a l’oficina del Casal d’avis del Vilanova del Camí, al costat del mercat, de 8 a 15 de la tarda, des del 9 al 18 de desembre.

Per tota la gent que no pugui anar a les maratons o punts de recollida de joguines, poden portar les seves joguines a les oficines de Creu Roja al C/ Les Comes 34, Igualada de 9 a 14h i dimarts i dijous de 16 a 19 h.