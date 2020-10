L’octubre és el mes de la solidaritat a Igualada. Enguany no es poden celebrar moltes de les activitats de l’Octubre Solidari que es feien habitualment, com la Mostra d’entitats, però a través d’aquest espai setmanal aconseguirem que la vintena entitats de cooperació i solidaritat que integren Igualada Solidària puguin explicar a la ciutadania quina activitat fan i com s’hi pot col·laborar. Ara que patim de manera tan devastadora les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la pandèmia mundial, són més necessàries que mai. I ens necessiten més que mai. Avui expliquem la tasca de l’organització solidària Creu Roja.

Creu Roja, a primera línia de la crisi sanitària

Creu Roja és una organització de voluntariat present a més de 180 països d’arreu del món. Va néixer l’any 1863, quan el Sr. Dunant (ciutadà suís) va decidir, mogut per l’esperit solidari, socórrer als ferits de la batalla de Solferino. Des d’aleshores aquesta organització humanitària treballa, sense cap tipus de discriminació, amb l’únic objectiu de millorar la vida de les persones més vulnerables.

Un dels aspectes que identifica la Creu Roja és el seu caràcter voluntari i d’interès públic, i que es regeix sota els 7 principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja: “Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat”.

Actualment l’entitat té 4 grans plans d’intervenció: Pla de Cooperació Internacional, Pla d’Intervenció en Socors i Emergències, Plans d’Intervenció en el Medi Ambient i Plans d’Inclusió social.

El nou Model d’Atenció a les Persones és un model que prioritza les persones i les seves necessitats, en especial les persones més vulnerables i els seus drets. Ofereix a la població una xarxa de suport i prevenció en temes com la salut i prevenció i promoció d’hàbits saludables, l’atenció a les emergències, la formació i educació i la defensa el medi ambient.

Creu Roja ofereix el seu suport principalment a aquests col·lectius: persones i famílies afectades per la crisi, perquè puguin superar la crisi i facilitar-los trobar feina; a la infància, afavorint la Igualtat d’oportunitats eliminant barreres i educant; a les dones que es troben en situacions de gran vulnerabilitat i en especial les que pateixen la violència de gènere; als joves, per enfortir la seva autonomia i desenvolupament personal; i a les persones grans, dependents i cuidadores donant suport i afavorint que puguin seguir desenvolupant la seva vida en el seu propi entorn i domicili. Durant els últims mesos però, amb l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, s’ha dut a terme una important tasca d’atenció d’urgència a totes aquelles famílies afectades per la crisi sanitària i que necessitaven de suport humà i de cobertura de necessitats bàsiques.

Per col·laborar o bé associar-vos us podeu adreçar a anoia@creuroja.org