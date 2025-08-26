Un article de
Redacció

26 d'agost de 2025

Cremen una pancarta de Palestina a la Rambla d’Igualada i, quan els enxampen, els troben armes blanques

Un article de
© Policia Local d'Igualada

Dues persones de 19 i 20 anys han estat denunciades per cremar una pancarta reivindicativa sobre Palestina pertanyent a un local de la Rambla Sant Isidre d’Igualada, i per tinença d’armes blanques i drogues.

Un ciutadà va presenciar els dos individus cremant una pancarta en favor del poble palestí i va alertar a la policia, la qual cosa va permetre una identificació més ràpida dels dos autors.

Els dos denunciats van ser identificats i localitzats per la policia local que, en aturar-los, els va trobar armes blanques i drogues, dos fets pels quals han estat denunciats.

