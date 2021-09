Creixen un 16% les persones ateses pels equips d’atenció bàsica

Els equips socials d’atenció bàsica han atès, durant el 2020, 3.689 persones, quan l’any 2019 se n’havien atès a 3.164. Aquesta xifra representa un augment del 16% en l’any d’esclat de la pandèmia. Les principals problemàtiques han estat un 27% econòmiques, un 20% salut i drogodependències, 17% mancances socials i un 12% habitatge. Això ha significat un total de 14.665 entrevistes (tant presencials com telefòniques). D’aquestes atencions, hi ha 707 casos nous i alguns dels casos atesos han sigut derivats a altres serveis.

Els ajuts d’habitatge s’han incrementat un 78%, beneficiant a 116 persones. De les prestacions d’urgència social per a subministraments, se n’han beneficiat 261 famílies (37.479€) i s’han fet 333 informes favorables d’exclusió residencial (cal recordar que durant la pandèmia hi va haver menys demanda d’ajuts perquè no hi havia talls de subministrament.)

Respecte al Banc de Queviures, durant el 2020 s’han fet 6.499 repartiments. S’ha atès 675 famílies, un 42,7% més que l’any anterior, amb un total de 1.743 beneficiaris. La mitjana mensual de famílies ateses durant el 2020 ha estat de 302, ha representat donar cobertura a una mitja de 838 persones al mes, amb una despesa municipal de 100.770€ . El juny del 2020 es van posar en funcionament les targetes moneder per a les famílies monoparentals ateses fins aleshores al Banc de Queviures. El projecte va començar amb 30 famílies i actualment ha crescut fins a 76 famílies amb un total de 221 persones beneficiaries, de manera que al llarg d’aquest 2021 l’Ajuntament d’Igualada destinarà 87.000€ a aquest projecte.

Durant l’any 2020 s’han servit gairebé 8.000 àpats a domicili, enfortint aquest servei i fent-lo més proper per tal que la persona pugui romandre al seu domicili habitual.

Pel que fa a per a infants, s’han destinat 18.233€ a ajuts de menjador, escola bressol, llibres, suport a l’escolarització i extraescolars i 3.215€ per ajuts en farmàcia, ortodòncia i ulleres.

El pressupost d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada creix un 30% en els últims 7 anys

El pressupost del departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, ha passat de 2.840.512,24 € l’any 2015 a 3.718.840,59 € aquest any 2021. Es tracta d’un increment del 30% que l’ajuntament ha destinat a incrementar el nombre d’ajudes. Això sí, aquest increment del 30% és el mateix que ha experimentat el pressupost municipal, que ha passat de dels 46 milions el 2015 als 60 d’aquest 2021.

Des del Departament d’Acció Social que s’han iniciat nous projectes com les targes moneder, el punt d’assessorament energètic o créixer en programes de suport a les persones a través del Servei d’Atenció Domiciliària social, dependència i teleassitència o arranjaments de pisos per fer-los accessibles.

La tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, ha estat l’encarregada de presentar les dades d’aquest increment pressupostari i de fer un balanç de les accions que s’han dut a terme aquest últim any. Riera ha destacat la ferma voluntat del departament de Serveis Socials “per garantir la vetlla per les persones i per no deixar ningú enrere”. Riera ha destacat, també, que “més enllà d’atendre l’emergència social, treballem per consolidar uns serveis que fan un acompanyament positiu, proper i proactiu, en situacions de vulnerabilitat ja sigui per dificultat vital, familiar o econòmica, fent una atenció centrada en la persona”.

En aquests últims anys, el Departament d’Acció Social ha crescut també en nombre de professionals per poder disposar de professionals de referència (treballadors/es socials i educadors /es socials) pera totes les persones que ho requereixin. El creixement permet oferir una atenció social primària universal orientada a proporcionar la cura i els suports professionals per tal que les persones puguin ser ateses en el seu entorn habitual.

És per aquesta voluntat de millora continua que s’ ha habilitat nous espais d’atenció a la gent gran, a la dependència i a la discapacitat a la planta baixa de l’Espai Cívic Centre totalment accessible. Així mateix disposem d’un número de telèfon específic amb l’objectiu de apropar els servei a la ciutadania 93 115 54 53.

Augmenten les hores del Servei d’Atenció Domiciliària

Una de les joies de la corona són els Serveis d’Atenció Domiciliària que s’adrecen en general, a persones i/o famílies en situació de risc social o en situació de dependència, i que es troben, per motius físics, psíquics o socials, amb dificultats per realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar. Des de l’Ajuntament es vol que les persones puguin estar el màxim de temps possible a casa seva amb les millors condicions possibles.

Pel que fa al suport al domicili, el 2020 es va donar suport a 1.512 persones, el que suposa 40.869 hores d’atenció, 10.095 hores més que al 2015 i suposa una despesa de 735.921€, 123.373€ més que al 2015. Actualment es disposa de 1.051 aparells de teleassistència actius quan l’any 2015 n’eren 852. D’aquests, 330 són per persones de menys de 85 anys. Riera ha valorat positivament aquest “augment del servei, que acompanya l’envelliment de la població, i cal destacar que es fa sense copagament”.

En aquest sentit també se segueix amb el projecte d’arranjament de pisos per a fer-los accessibles, i per tant fent obres sobretot per adaptació de banys, i fer entorns segurs.

El tràmit de renovació i tramitació de les targetes d’aparcament per a les persones que tenen acreditada la mobilitat reduïda també es farà en el nou servei de la planta baixa de l’Espai Cívic Centre. En aquest sentit, l’evolució de noves targetes emeses es la següent; l’any 2015 n’eren 82, l’any 2019 en van ser 110 i l’any 2020, 82.

Una aposta per evitar la solitud no volguda en la tercera edat

Una de els situacions que més preocupa al Departament d’Acció Social és la soledat no volguda i tot el que comporta, per tant Riera ha destacat els projectes per evitar l’aïllament. Des del 2016, l’Ajuntament d’Igualada amb la col·laboració de la Fundació Sociocultural Atlas amb el voluntariat, ha implementat el projecte RADARS a la ciutat.

Riera ha explicat que “l’objectiu és que aquestes persones grans puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat de l’entorn. Un entorn format per veïns, veïnes, comerciants, professionals i serveis vinculats a la ciutat d’Igualada i que funciona com una xarxa de prevenció”.

Amb aquest mateix objectiu, Igualada participa des del juliol d’aquest any, en dues proves pilot, el projecte NEXES de la Diputació de Barcelona i COMUNITATS CONTRA L’AÏLLAMENT SOCIAL, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat per atendre persones, de qualsevol edat, en situació de solitud no volguda.