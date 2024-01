Publicitat

Arquitecte i emprenedor igualadí, és fundador de l’oficina d’arquitectura AL&P de la qual n’és actualment director. Professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des de 2009, ha transmès la seva passió per l’arquitectura des de l’experiència professional. Doctor en enginyeria d’estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 2013 fou professor visitant del Departament d’Enginyeria Civil de la Northeastern University (Boston, MA).

El caràcter jove i proactiu d’AL&P fa que sigui un projecte que neix amb vocació de generar els seus propis projectes per donar resposta a necessitats reals de la societat a través de l’arquitectura. Amb seu a Sant Joan Despí, disposa d’un equip d’arquitectes i enginyers enfocats a la gènesi de projectes des de la seva primera concepció i disseny fins a la captació de capital, desenvolupament i construcció.

Com et definiries professionalment?

M’identifico com un perfil d’arquitecte emprenedor que es dedica a projectar i executar projectes de dimensió i naturalesa molt variable, sempre des de la passió, i utilitzant una base sòlida de coneixements tècnics.

A cada experiència m’obligo a sortir de la zona de confort i intentar innovar quelcom diferent, amb més o menys fortuna, per generar un impacte positiu.

Què vols dir, “visió panoràmica”?

Estem en un món d’especialistes. Cada dia apareixen especialitats més estranyes que ens allunyen de la visió global que tenia el Renaixement. Crec que tenir coneixement específic d’alguna cosa és molt interessant i necessari, però quedar-se només amb això acaba sovint fent perdre la visió general que permet integrar. En l’arquitectura això és dramàtic, perquè és un ofici que requereix molts coneixements i molt variats.

Crec que hauríem de recuperar una mica l’actitud del Renaixement, que va innovar en moltes disciplines gràcies a un coneixement integrat de disciplines molt diverses, reconeixent que mai s’arriba a saber de tot.

A què us dediqueu a AL&P?

Doncs ens dediquem bàsicament a generar projectes d’arquitectura, des de la concepció fins a l’execució i gestió integral. Fem servir el disseny com a eina fonamental per aportar valor afegit i creiem en el rigor per desenvolupar després les obres. AL&P va néixer com una empresa jove, interdisciplinar i amb vocació global.

Sou un despatx d’arquitectura o enginyeria?

Per a nosaltres l’enginyeria i l’arquitectura són dues cares de la mateixa moneda, des del punt de vista que representen i aporten coneixements diferents del fet propositiu i projectual. Per exemple: els pilars d’un edifici són enginyeria o arquitectura? No hi ha dubte que corresponen a totes dues disciplines alhora. De fet, a l’empresa hi treballen des de sempre enginyers i arquitectes, aportant diversos punts de vista a cadascun dels projectes; no és gens estrany trobar-se a l’oficina enginyers projectant i arquitectes calculant. Lluny de ser un problema, crec que és una virtut.

Qui són els vostres clients?

Els nostres principals clients no ens venen a contractar un servei, sinó que la majoria contracten un projecte que ja hem desenvolupat prèviament. Ser proactiu en la generació de nous projectes fa que puguis incidir més en la fase creativa i que l’impacte del projecte sigui més important.

Estem constantment invertint en la generació de nous projectes en què la condició fonamental de partida és innovar i gaudir d’aquest procés. Després, el client pot aparèixer o no, però cada projecte aporta un gra de sorra en el procés de coneixement conceptual i executiu.

Ens contracten majoritàriament per la visió global que podem oferir i per una gestió integrada del projecte, obra i gestió.

Has dit que teniu una vocació global. Què vol dir això?

Des de sempre hi ha hagut volgudament professionals estrangers treballant amb nosaltres, ja sigui coŀlaborant puntualment com externs o totalment integrats en el nostre dia a dia… des de colombians fins a iranians o argentins. És una qüestió fonamental per ampliar punts de vista i incorporar noves metodologies, diferents a les que fem servir aquí.

Un dels principals objectius des del principi ha estat el d’exportar serveis d’arquitectura i enginyeria per arreu, amb l’avantatge que els arquitectes catalans i espanyols estem molt ben valorats i reconeguts a l’estranger. Hem tingut l’oportunitat de desenvolupar diversos projectes a fora i en tenim d’altres ara mateix en fase de desenvolupament.

Dius que els arquitectes d’aquí esteu ben valorats a l’estranger?

Sí. Justament per la voluntat inequívoca d’integrar coneixement en un sol fet projectual i de la racionalitat dels espais. L’arquitectura a molts altres llocs sovint es centra només en els aspectes més filosòfics i deixa de banda la coherència constructiva i funcional. La docència de l’arquitectura aquí i la tradició pròpia de la professió a Espanya fa que els arquitectes siguin més conscients del fet constructiu. Això, juntament amb la bona arquitectura que s’ha fet aquí tradicionalment, fa que els professionals d’aquí tinguem cert avantatge competitiu.

Teniu algun projecte destacat a la comarca en marxa?

Un dels projectes amb què estem més entusiasmats i que hem estat treballant intensament aquests darrers mesos és el de cinc cases aïllades en planta baixa, d’alta eficiència -amb certificat passivhaus-. Són habitatges fets amb solucions industrialitzades en sec però mantenint el confort de la construcció tradicional, que es construiran properament a Sant Jaume Sesoliveres.

Aquest projecte és possible gràcies a l’experiència d’uns quants anys d’innovar construint amb sistemes eficients industrialitzats en sec; el nostre equip gestionarà la totalitat del projecte i també de l’obra per tal de garantir-ne la qualitat i sostenibilitat econòmica. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web, amb el nom “Jardí de Cactus”.

Què vol dir certificat Passivhaus?

És un estàndard de construcció que certifica i assegura la qualitat de l’edificació, el màxim confort dels usuaris, una bona qualitat de l’aire interior i un consum energètic gairebé zero desenvolupat a Darmstadt. Les cases amb aquest distintiu tenen un alt valor afegit de confort i són respectuoses amb el medi.

