Correus centralitza la paqueteria i els certificats a Vilanova del Camí

Aquesta setmana, l’alcaldessa Noemí Trucharte s’ha tornat a reunir amb el Cap del Sector de Distribució de Correus de la zona, Rafael Marín per informar-se sobre la prova pilot que van iniciar per millorar l’enviament de cartes i paquets a Vilanova del Camí.

És la segona reunió que han mantingut, davant les deficiències detectades entorn del repartiment de la correspondència.

Com explica l’alcaldessa ja fa gairebé un any que es busquen alternatives per poder donar un millor servei i resoldre la situació que havien denunciat, tant els veïns com l’Ajuntament, entorn de l’endarreriment o fins i tot, la pèrdua del correu.

Ara fa uns mesos que tot el repartiment de paqueteria de Vilanova del Camí té la seu central a Igualada, des d’on es distribueixen al nostre municipi. A partir del dia 1 de febrer, segons ha detallat el responsable de Correus a l’alcaldessa vilanovina, els certificats també se centralitzaran a la seu d’Igualada i des d’allà es faran arribar a Vilanova del Camí.

En el cas que el repartidor no trobi el destinatari al domicili a l’hora de lliurar un paquet o certificat, deixarà igualment la notificació a la bústia i la recollida es continuarà fent a l’oficina de correus de Vilanova del Camí. Segons detallava el responsable de Correus a l’alcaldessa “a l’oficina hi haurà dues persones i al repartiment de paquets i certificats cinc persones més”.

Sembla que a hores d’ara el nou sistema que s’ha establert amb la paqueteria funciona i, per tant, els responsables de Correus esperen que el procediment (encara en període de prova) doni bons resultats.