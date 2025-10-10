La cooperativa igualadina La Torreta, reconeguda a la convocatòria de projectes de la fundació PINNAE

El passat dimarts 30 de setembre va tenir lloc a Vilafranca del Penedès el lliurament dels diplomes a les entitats seleccionades a la Convocatòria 2025 de Projectes d’Impuls pel Territori de la Fundació Pinnae.
Entre els projectes seleccionats, hi ha el projecte presentat per la cooperativa d’habitatge igualadina La Torreta, amb l’objectiu d’incorporar col·lectius en situació de vulnerabilitat en els habitatges cooperatius.
Els projectes d’habitatge cooperatiu són espais de vida comunitària que democratitzen les formes de convivència i de relació entre les veïnes convivents i usuàries. A Catalunya aquests projectes estan en un moment d’impuls i expansió, alguns en convivència, d’altres en procés de promoció i d’altres estan cercant sòl per desenvolupar el seu projecte. Actualment, és molt difícil que les persones que viuen situacions de discriminació estructural puguin formar part d’un projecte de cohabitatge. D’aquesta manera, el projecte seleccionat vol reflexionar entorn aquesta situació i desenvolupar mecanismes per tal d’incorporar persones en situació de vulnerabilitat, superant així la barrera econòmica d’entrada a aquests projectes i contribuir a la diversitat de les cooperatives d’habitatge, així com a revertir l’exclusió social d’aquestes persones.
Gràcies al suport de la fundació PINNAE, la Torreta podrà desenvolupar aquest projecte, que té una durada d’un any i que posarà en contacte entitats socials i cooperatives d’habitatge per crear vincles que permetin fomentar la inclusió en aquest tipus de projectes.
Participació en el Desnormalitza’t
Durant el mes d’octubre es farà la 5a edició del Desnormalitza’t, una iniciativa de Coopsetània (l’Ateneu cooperatiu del Penedès) que tindrà lloc del 9 al 30 d’octubre i que, en aquesta ocasió, es dedicarà a l’habitatge cooperatiu. El cicle pretén generar pensament crític al voltant d’una temàtica d’actualitat, així com mostrar respostes transformadores des del cooperativisme i l’economia social i solidària. La Torreta participarà de diverses activitats programade. Es pot consultar el programa a coopsetania.cat.