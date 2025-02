La cooperativa d’habitatge “La Torreta” compleix 4 anys

La Torreta, el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la ciutat d’Igualada, acaba d’estrenar pàgina web. Així, a través de l’enllaç www.latorretacoop.cat es pot consultar informació referent a l’actualitat de la cooperativa o bé sobre el projecte en general, tant a nivell arquitectònic com econòmic.

En aquest sentit, la pàgina recull informació sobre els equips tècnics que acompanyen a la cooperativa en l’àmbit d’arquitectura, convivència o gestió econòmica i administrativa, així com dels costos globals del projecte i les seves fonts de finançament.

També disposa d’un formulari per poder contactar amb la cooperativa, en cas de voler-hi anar a viure, col·laborar-hi o senzillament tenir-ne més informació. El projecte compta ja amb 10 de les 12 unitats de convivència que podrà acollir, per la qual cosa qualsevol persona interessada en anar-hi a viure pot contactar amb la cooperativa via el formulari que trobarà a la pàgina web.

Actualment, la cooperativa està immersa en la recerca de finançament, per la qual cosa ha obert diferents mecanismes de col·laboració econòmica, ja sigui fent una donació, un préstec privat o esdevenint sòcia col·laboradora del projecte cooperatiu.

El projecte de la Torreta ha celebrat recentment el seu quart aniversari. El grup va formar-se el febrer del 2021, amb una reunió informal de persones de la ciutat amb dificultats d’accés a l’habitatge i amb inquietuds per explorar noves vies i models. Així, després d’un temps de consolidació, es van constituir en cooperativa d’habitatge i van guanyar un concurs públic convocat per l’Ajuntament d’Igualada per tal de promoure la rehabilitació de 12 habitatges en règim de protecció oficial a l’antiga fàbrica DePunt.

La cooperativa espera aconseguir el finançament del projecte durant els primers mesos d’aquest 2025 i poder així iniciar les obres de rehabilitació, que permetran recuperar patrimoni en desús i convertir una antiga fàbrica industrial en habitatge social.

Si hi voleu contactar, consulteu el web o escriviu a latorretaigualada@gmail.com.