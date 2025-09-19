Un article de
Redacció

19 de setembre de 2025

Convoquen una protesta per al 29 de setembre contra la nova taxa de residus a Igualada

Un article de

Diversos particulars es troben aquesrs dies impulsant una concentració de protesta contra la nova taxa de residus que l’Ajuntament d’Igualada aplicarà a partir d’ara.

La concentració està convocada per al dilluns 29 de setembre de 9h a 10h del matí.

Cartell de la convocatòria.

Una taxa que ha provocat enrenou polític i ciutadà

A finals d’agost, alguns comerciants de la ciutat van fer públiques les seves queixes per l’augment de la taxa d’un any per a l’altre. Per la seva banda, l’Ajuntament explicava la seva voluntat d’impulsar una taxa especial per als comerciants de cara a propers excercicis fiscals, una decisió que va comportar crítiques des de l’oposició.

