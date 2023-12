Convocat un ple a Igualada per demà al matí per a desestimar les al.legacions contra l’augment d’impostos

Publicitat

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha convocat de manera urgent un ple per demà divendres a les 10 del matí, amb categoria extraordinària, per tal de resoldre les al.legacions contra les ordenances fiscals per l’any vinent.

De l’ordre del dia ja es desprén que la proposta d’acord és desestimar les al.legacions presentades pel regidor d’ERC Enric Conill, Xavier Vilajoana, en nom i representació de l’Associació de Promotors i Contructors d’Edificis de Catalunya (APCE), i una trentena d’igualadins.

Compartir