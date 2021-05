Convocada una concentració a Igualada contra l’allau de parcs eòlics i fotovoltaics

Desenes de persones es concentraven el passat diumenge a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les macroinstal·lacions d’energies renovables que s’estan projectant arreu de Catalunya i per defensar els micropobles que les “pateixen”. La protesta, convocada per l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Xarxa per la Sobirania Energètica, ha aplegat una quarantena d’entitats que han exigit que es derogui el decret llei 16/2019 perquè, a parer seu, no protegeix el patrimoni natural, cultural i paisatgístic del territori. Asseguren que estan a favor de la transició energètica, però “no de la forma que s’està fent ara”. “Renovables sí, però així no”, han cridat en diverses ocasions els concentrats.

Aquest proper diumenge, torna a haver-hi una nova manifestació, en aquest cas d’àmbit comarcal. Les plataformes que defensen el territori i estan en contra de la massificació d’aquestes grans instal·lacions d’energies renovables, han anunciat una concentració a Igualada, a 2/4 d’1 a la Plaça de l’Ajuntament. A les 11, però, ja s’ha convocat a la gent en dos punts de la comarca al BonÀrea de Jorba i el Carpi d’Òdena, per anar agrupats fins a la capital de l’Anoia. Es preveu que a les 12 també surti un altre grup des del Parc Central d’Igualada i es trobin tots a l’hora indicada al centre de la ciutat.

La veu de les plataformes es fa escoltar cada vegada més i la setmana passada ja van anunciar més mobilitzacions en un acte que va comptar amb el suport de la CUP a Sant Martí de Tous.