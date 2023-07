Convocada la 2a edició del Premi de Recerca Residents, per als millors protocols de recerca elaborats a l’Anoia

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) convoca la 2a edició del Premi de Recerca Residents, un guardó per reconèixer els millors protocols de recerca elaborats pels professionals en Formació Sanitaria Especialitzada (FSE) a la comarca de l’Anoia. El premi, que compta amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut – Catalunya Central, l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i amb el suport de la MIPS Fundació Privada, s’atorgarà en el marc de La Nit de la Professió 2023, el proper 27 d’octubre.

En total, s’atorgaran dos premis dotats amb un import de 1.000 euros cada un, finançats per la MIPS Fundació Privada, amb el corresponent diploma acreditatiu. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 8 de setembre de 2023. Les bases de la convocatòria i el formulari d’inscripció es poden consultar a la web del CSA, a l’apartat de docència i recerca – recerca i innovació.

Amb aquest guardó, el CSA vol promoure el desenvolupament de projectes de recerca per part dels professionals de la salut que fan la residència a l’Anoia, en l’àmbit de la medicina, la infermeria, i la farmàcia, ja sigui en especialitats hospitalàries com d’atenció primària. L’única condició per participar-hi és que els professionals estiguin realitzant la seva FSE a la comarca de l’Anoia, o l’hagin acabat en el darrer any, independentment de la seva especialitat sanitària. .

El jurat estarà constituït per dos membres per Consorci Sanitari de l’Anoia, dos del Servei d’Atenció Primària Anoia, un de MIPS Fundació Privada i un de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, experts en temes de salut i en l’àmbit de la recerca.