Convocada una concentració a Igualada contra l’assalt d’Israel a la flotilla de Gaza

Diversos col·lectius i entitats d’Igualada han convocat una concentració contra l’assalt de l’exèrcit israelià a la flotilla Global-Sumud que avançava en direcció a Gaza.
La convocatòria és a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, i s’emmarca en un conjunt de mobilitzacions anunciades arreu del país.
L’exèrcit israelià ja ha assaltat almenys una quinzena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla, segons ha explicat la missió a través de les xarxes. Durant la nit, els soldats han anat abordant vaixells. Les últimes embarcacions interceptades han estat el ‘All in’, el ‘Seulle’ i l’’Oygono’.