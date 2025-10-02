Un article de
2 d'octubre de 2025

Convocada una concentració a Igualada contra l’assalt d’Israel a la flotilla de Gaza

Imatge: Global-Sumud Flotilla

Diversos col·lectius i entitats d’Igualada han convocat una concentració contra l’assalt de l’exèrcit israelià a la flotilla Global-Sumud que avançava en direcció a Gaza.

La convocatòria és a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, i s’emmarca en un conjunt de mobilitzacions anunciades arreu del país.

L’exèrcit israelià ja ha assaltat almenys una quinzena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla, segons ha explicat la missió a través de les xarxes. Durant la nit, els soldats han anat abordant vaixells. Les últimes embarcacions interceptades han estat el ‘All in’, el ‘Seulle’ i l’’Oygono’.

