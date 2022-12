Contundent derrota de l’Igualada Femení HCP a la pista del Gijón

TELECABLE GIJÓN 10

IGUALADA FEMENÍ 1

Jugar al pavelló de Mata-Jove davant el Telecable Gijón és un repte sempre complicat, però per segona temporada consecutiva va acabar amb una contundent golejada favorable a les asturianes, que van repetir el marcador assolit la passada temporada (10-1). El partit va tenir uns primers 10 minuts en què les visitants van sortir sense complexes i van posar a prova a la portera xilena del Telecable Fernanda Hidalgo, arribant a disposar també d’un penal a favor llençat per Pati Miret al pal.

Però coincidint amb la primera targeta blava a una jugadora igualadina va començar un carrussel de decisions arbitrals molt rigoroses i un carrusel de faltes directes i inferioritats que va aprofitar l’equip asturià per obrir forat en el marcador. Primer Nuria Almeida, després que l’àrbitre obligués a repetir l’execució, posteriorment una altra blava, una directa ben aturada per Carla Batlle, però on les locals van aprofitar la superioritat numèrica per fer el 2-0. I a partir d’aquí, paulatinament, la resistència de l’Igualada Femení Grupo Guzman va anar minvant. I només dos minuts després, una altra targeta blava a una jugadora de l’IFHCP acabaria amb una altra directa fallada però que acabaria suposant el tercer gol, en una nova situació de superioritat numèrica.

A partir d’aquí, i fins arribar al descans, Sara Roces va fer el quart gol pel Telecable i les igualadines desaprofitarien dues faltes directes i les respectives superioritats, essent la portera local Fernanda Hidalgo la clara protagonista amb grans intervencions.

A la represa l’equip entrenat des de la banda per Marc Rojas (Carles Marín i el seu segon Pol Josa es trobaven sancionats) va tornar a disposar d’una altra directa a favor, sense sort, i Marta Piquero al minut 31 feia el 5-0. A partir d’aquí el joc va ser dominat per les locals clarament, aprofitant jugades clares de gol i posant a prova a les dues porteres igualadines que van evitar un resultat encara més abultat. Els gols van anar caient favorables a l’equip asturià davant un Igualada Femení Grupo Guzman que només va poder fer el gol de l’honor per mediació de Marina Monge, després de culminar una bona assistència de Pati Miret. El desè gol del Telecable arribaria a 15 segons de la conclusió, certificant una golejada molt abultada, i la repetició del mateix resultat que ja van patir les igualadines, ara fa tot just un any, a la mateixa pista.

La derrota a Gijón deixa virtualment fora dels llocs de Copa de la Reina a l’equip igualadí, que haurà de millorar si no vol veure compromesa la seva continuïtat a l’OK Liga Iberdrola. L’Igualada Femení Grupo Guzman finalitzarà l’any 2022 amb nou punts en onze partits, vorejant els llocs de descens directe, zona que marca actualment el Cerdanyola CH amb set punts, i encadenant la pitjor ratxa de resultats, cinc derrotes consecutives en un moment molt important de la temporada.