Continua la polèmica amb els pisos de protecció oficial a Igualada: ERC denuncia que una gran part dels solicitants hi han renunciat

Un dia després de l’entrega de les claus dels 12 pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles d’Igualada, la polèmica iniciada fa uns dies segueix viva.

ERC Igualada ha fet públic que el 80% de les persones seleccionades al sorteig dels pisos de protecció oficial del carrer Sant Carles “han acabat renunciant o no hi han pogut accedir”. Segons les dades obtingudes, 48 de les 60 persones que hi havia apuntades per rebre el pis no ho han fet. “És una dada escandalosa que evidencia el fracàs absolut d’un model que, lluny d’ajudar, ha exclòs a la gran majoria de sol·licitants. Com es pot pretendre llogar un pis de protecció oficial per a joves i col·lectius vulnerables per a 900 euros al mes?”, lamenten des del grup republicà.

Un dels motius pels quals algun sol·licitant no hi ha pogut accedir, segons revela ERC, és que “l’Ajuntament ha exclòs persones pel simple fet d’estar a l’atur, una condició que precisament hauria de ser considerada com un factor de vulnerabilitat i no pas com una causa de discriminació”. “La protecció oficial no pot funcionar com un filtre contra la gent més vulnerable. Aquest és un model injust, insensible i allunyat de la realitat social de la ciutat.”, expliquen des de la formació republicana.

Els republicans denuncien “opacitat” i una futura pujada de preus

ERC denuncia també que, malgrat haver presentat diverses peticions formals d’informació, “el govern municipal segueix ocultant dades bàsiques com els costos finals reals del lloguer de cada pis, amb tots els sobrecostos inclosos”. “Exigim transparència: el que està en joc són diners públics i drets fonamentals. I la ciutadania té dret a saber com es gestionen”, afirmen.

La formació liderada per Enric Conill també explica que el mateix conveni de lloguer preveu que l’Ajuntament apujar el preu dels pisos, d’acord amb l’IPC, a partir del 2027. ERC Igualada exigeix una rectificació immediata del model de gestió d’aquests pisos i reclama “un parc públic d’habitatge realment assequible, transparent i socialment just”.

La regidora d’urbanisme diu que els republicans no van fer cap objecció a l’hora d’aprovar les bases

En un fil a la xarxa social X, la regidora d’Urbanisme, Carlota Carner, ha donat a conèixer un document de la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges en què el vot del representant republicà, Enric Conill, hauria estat favorable a aprovar les bases d’adjudicació dels habitatges.