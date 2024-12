Contenidors intel·ligents i Porta a Porta comercial: la nova recollida de residus a Piera de la mà de l’increment de la taxa exigit per Europa

L’Ajuntament de la Vila de Piera va aprovar en el ple municipal del 27 de novembre de 2024 l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus per als pròxims cinc anys, un projecte de gran magnitud pels canvis que implicarà en els propers anys. Amb una inversió d’11,5 milions d’euros, el nou model de gestió, adjudicat a l’empresa catalana ServiTransfer, té com a objectius principals la millora de les taxes de reciclatge, la reducció de residus no reciclables i la modernització del servei per fer-lo més eficient, sostenible i adaptat a les normatives europees.

Puja la taxa d’escombraries per adaptar-se a les exigències europees

Per a les llars, la taxa es fixa en la mitjana catalana de 227,50 euros, que es podrà pagar en tres terminis al llarg de l’any. Aquest increment, obligatori a tots els municipis com a conseqüència de la normativa europea, suposa un increment d’uns 100 euros respecte la taxa actual, situada en els 120 euros. Es mantenen els descomptes existents: un 10% per ús de la deixalleria i un 15% per a aquelles llars que utilitzin compostadors domèstics.

Actualment, Piera genera més de 6.000 tones anuals de fracció resta, lluny dels estàndards desitjats, mentre que les fraccions reciclables com l’orgànica presenten marges de millora significatius.

Regularitzar el servei

Aquest nou sistema respon a la necessitat, segons expliquen des del consistori, de regularitzar un servei que s’havia prestat de manera ininterrompuda durant 42 anys i que, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, requeria una licitació pública. Després d’un llarg procés tècnic, el model plantejat introdueix canvis estructurals en la recollida i gestió dels residus a tot el terme municipal.

Principals novetats del nou sistema de recollida d’escombraries a Piera

Renovació i ampliació dels contenidors

S’instal·laran 861 nous contenidors més grans, ergonòmics i silenciosos, que substituiran els actuals, ja obsolets. Es garantirà que més del 95% de la població tingui accés a un punt de recollida a menys de 250 metres de casa. Els contenidors es reorganitzaran en illes completes amb totes les fraccions (paper, vidre, orgànica, envasos i resta) per fomentar el reciclatge.

Contenidors intel·ligents

Tots els nous contenidors estaran equipats amb tecnologia que requerirà la identificació dels usuaris mitjançant targetes o dispositius mòbils, permetent una gestió més justa de la taxa d’escombraries a partir del 2026. Això també ajudarà a prevenir el “turisme d’escombraries” procedent de municipis veïns, segons expliquen des de l’ajuntament de la vila.

Porta a Porta Comercial

Un total de 50 comerços i 30 establiments d’alimentació, bars i restaurants disposaran d’un servei de recollida personalitzada de paper, cartró i orgànica. Això contribuirà a incrementar els percentatge de reciclatge i a reduir la saturació dels contenidors en zones comercials.

Supressió dels contenidors de voluminosos als barris

Es retiraran els 28 contenidors destinats a voluminosos, que sovint generaven abocaments descontrolats. En el seu lloc, s’implantarà un servei de recollida a domicili mitjançant saques d’1m³ disponibles a la deixalleria.

Servei especial de recollida de desbordaments

Es destinarà un vehicle exclusiu per recollir residus abandonats fora dels contenidors i netejar espais afectats per abocaments incontrolats. Aquest servei inclourà inspeccions per identificar infractors i imposar sancions.

Eliminació dels contenidors soterrats

Els contenidors soterrats ubicats en carrers comercials, que van ser molt habituals de veure fa uns anys en molts municipis, seran substituïts per sistemes de superfície més fiables i fàcils de mantenir.

Oficina d’atenció especialitzada i més neteja dels contenidors

S’oferirà un espai on la ciutadania podrà resoldre dubtes, gestionar targetes identificatives i coordinar serveis com la recollida de voluminosos.