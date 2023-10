Contenidors incendiats en diversos punts d’Igualada

Aquesta matinada els bombers han rebut un avís a les 02.56 h assegurant que uns contenidors cremaven a la plaça de la Creu d’Igualada. Bombers no s’hi ha hagut de desplaçar, ja que l’incendi ha estat extingit per la Policia Local d’Igualada.

Al cap de només 8 minuts, a les 03.04 h han rebut de nou l’avís d’un incendi al C/ Sor Rita Mercader a on s’hi ha desplaçat una dotació. Un total de 4 contenidors estaven cremant, i se n’han vist afectats els arbres del voltant i la balconada de la primera planta de l’edifici que estava al costat de l’incendi, que n’ha sortit fumada. No hi ha hagut afectacions personals.