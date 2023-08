Consulta els incendis en directe i les actuacions dels Bombers a veuanoia.cat

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior, ha publicat avui en fase de proves un mapa interactiu que permet consultar les actuacions dels Bombers de la Generalitat. Aquesta eina, que es pot consultar a la pàgina principal de l’apartat web de Bombers, informa en temps real de tots els incendis de vegetació en què treballen els Bombers; els forestals, els agrícoles i els urbans. Cada servei inclou la ubicació de l’incendi i els mitjans que hi treballen i la informació en aquests moments s’actualitza cada 10 minuts. La pàgina principal de veuanoia.cat també ha incorporat aquest mapa.

El projecte, que s’està acabant de desenvolupar, inclourà a partir del setembre la fase de cada incendi, amb un color diferenciat de la icona que l’identificarà (actiu, estabilitzat, controlat o extingit) i un filtre de cerca que permetrà buscar incendis en funció de la fase. Aquests mesos de campanya d’estiu serviran per detectar altres possibles millores per oferir una informació de servei de més qualitat.

El visor, que s’ha creat amb el suport de l’àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el Servei de Difusió del Departament d’Interior, permetrà conscienciar la societat sobre l’escenari real en cas d’una emergència, així com millorar la informació al seu abast. Això ajudarà la ciutadania a actuar de manera conscient, facilitant les tasques dels serveis d’emergències, evitant estar als llocs on hi ha incidents o amb risc potencial, i prenent les mesures més adequades en cas de trobar-s’hi per tal de prevenir riscos i minimitzar danys.

La pàgina web d’Interior específica d’incendis forestals (incendisforestals.gencat.cat), el web de Bombers i el perfil oficials del Cos a Twitter (@bomberscat) aporten informació complementària en cas d’una emergència, com ara l’evolució d’un servei, les pautes d’actuació i les recomanacions de les autoritats.