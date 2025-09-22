Constituït el Grup Motor de la Vall de Carme, un organisme que pretén millorar la salut i benestar en l’àmbit rural

Dilluns 15 de setembre es va constituir el Grup Motor de la Vall de Carme, amb la participació dels ajuntaments de Carme, Orpí, Santa Maria de Miralles i la Pobla de Claramunt, i amb la coordinació de l’AISS Penedès. A l’acte hi van assistir representants dels departaments de Drets Socials, Salut i Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, així com entitats proveïdores de serveis socials i sanitaris del territori.
Aquest nou òrgan és l’impulsor del projecte pilot d’Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS) a la Vall de Carme, la primera experiència en l’àmbit rural a Catalunya. Aquesta, forma part del desplegament del Pla d’AISS de Catalunya i té per objectiu millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones, especialment de les més vulnerables (gent gran, persones amb malalties cròniques o en situació de dependència), integrant els serveis socials i sanitaris que fins ara han funcionat de manera massa separada.
El Pla AISS busca:
- Posar la persona al centre, amb un model d’atenció personalitzada i integral.
- Superar la fragmentació entre serveis socials i sanitaris, creant circuits més àgils i coordinats.
- Garantir l’equitat territorial, adaptant els models tant a zones urbanes com rurals.
- Impulsar la prevenció i la proactivitat, no només atendre quan hi ha una crisi, sinó anticipar-se a les necessitats.
- Enfortir la col·laboració institucional i comunitària, amb una governança compartida entre Generalitat, ens locals, proveïdors i ciutadania. El Projecte de Cures, iniciativa pròpia dels ajuntaments
En paral·lel al pilot AISS, els ajuntaments de Carme, Orpí i Santa Maria de Miralles han posat en marxa el Projecte de Cures de la Vall, finançat amb recursos de la Diputació de Barcelona i coordinat per l’Oficina de Gestió Estratègica de la Vall.
Aquest projecte s’origina en l’estudi sobre el model de cures realitzat els anys 2024-25, que va posar de manifest la necessitat de crear un dispositiu supramunicipal de coordinació. Té com a finalitat desenvolupar un model d’envelliment km0, que permeti a la gent gran i a les persones dependents viure al seu entorn amb qualitat i dignitat, i s’articula en tres eixos principals:
- Apropar serveis de proximitat (fisioteràpia, podologia, activitats comunitàries, etc.).
- Crear i enfortir una xarxa de professionals locals vinculats a l’economia social i solidària.
- Innovar en la gestió i en les cures, introduint tecnologia i noves metodologies.
El Projecte de Cures i el pilot AISS són dues iniciatives diferenciades —el primer liderat pels ajuntaments amb suport supramunicipal i el segon liderat conjuntament amb la Generalitat—, però amb una vocació clara de convergència. L’objectiu final és avançar cap a un model integral de cures i atenció integrada que respongui millor als reptes del món rural.