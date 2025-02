El Consell Comarcal estudia la construcció d’un centre logístic de biomassa per impulsar la gestió forestal i la sostenibilitat energètica

El Consell Comarcal de l’Anoia està estudiant la creació d’un centre logístic de generació de biomassa amb l’objectiu de gestionar millor els boscos de la comarca i aprofitar-ne el potencial energètic. Segons el conseller de Medi Ambient, Jaume Riba, aquest projecte busca una doble finalitat: reduir el risc d’incendis forestals mitjançant una gestió activa de la massa forestal i fomentar una energia de proximitat i sostenible.

Tot i que el projecte encara es troba en una fase inicial, el Consell Comarcal veu en aquesta iniciativa una oportunitat per dinamitzar el sector forestal, reduir el risc d’incendis i apostar per una energia renovable de proximitat que beneficiï tant el territori com el teixit empresarial de la comarca.

“És fonamental gestionar els boscos de la comarca i trobar una sortida al producte forestal que fa anys que està abandonat. Això implica aclarir i netejar el sotabosc, reduint així el perill d’incendis, especialment en un context de canvi climàtic”, explica Riba.

L’estudi previ, desenvolupat amb el suport de la Universitat de Lleida, ha analitzat la viabilitat de l’extracció de material forestal a la zona sud de l’Anoia. A partir d’aquest treball, s’ha plantejat la creació d’un centre logístic que transformaria la biomassa en estella forestal, un biocombustible que podria alimentar calderes de biomassa en equipaments públics, com escoles, pavellons esportius o piscines municipals, així com en la indústria local.

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas, destaca la importància estratègica del projecte: “Aquest centre logístic ens permetria aprofitar un recurs natural propi i convertir-lo en una energia neta i eficient per als equipaments públics i les indústries de la comarca. A més, contribuiria a la prevenció d’incendis i a la dinamització del sector forestal, generant activitat econòmica al territori.”

Parcerisas també subratlla el compromís del Consell Comarcal amb la transició energètica i la sostenibilitat: “Volem que l’Anoia sigui un referent en l’ús d’energies renovables i aquest projecte encaixa perfectament en la nostra estratègia de territori. Treballem per fer-lo viable, buscant el suport d’administracions com la Diputació de Barcelona i altres fons de finançament.”

La ubicació del centre encara no està definida, però es preveu que sigui en un punt estratègic i ben comunicat per facilitar el transport de la biomassa des dels boscos fins a la planta. A més, tot i que inicialment es planteja per abastir equipaments públics i indústries, també es valorarà oferir aquest recurs a particulars industrials que disposin de calderes de biomassa de dimensions adequades.