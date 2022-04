Connect ETT, la nova empresa de treball temporal d’Igualada que pensa en les empreses i les persones

Connect ETT és una empresa de treball temporal que acaba d’obrir les portes a Igualada. Aquesta nova oficina situada al carrer de la Soledat, 89 se suma a les altres tres que podem trobar a Martorell, Granollers i Tarragona. A més, la marca pretén obrir dues o tres noves oficines durant aquest any en diferents punts del territori català.

David Raya, el CEO de Connect ETT, és un empresari i emprenedor igualadí que té clar el seu objectiu: fer créixer Connect a la seva ciutat d’origen, així com esdevenir d’aquesta oficina un espai de referència en l’àmbit de les empreses temporals de l’Anoia. Per aconseguir-ho compta amb l’Esperança Grado, directora de l’oficina i encarregada de les funcions comercials, venda i servei de l’ETT, i un equip de professionals per donar el millor servei.

Connect ETT neix quan el David va decidir fer un pas endavant per crear una empresa de treball temporal amb la qual pogués millorar el que s’havia trobat en aquest món durant la seva llarga experiència dins del sector.

Un espai obert a tothom

La nova oficina de Connect està pensada per ser un espai que les empreses puguin fer servir més enllà d’obtenir un perfil de treballador, oferint diferents instal·lacions com ara una gran sala preparada per fer formacions, seleccions massives, xerrades…, en definitiva un espai dinàmic, obert i amb molta llum natural; sales privades per a reunions, despatxos, office, sales d’espera…

Un treball molt humà

La diferència de la marca Connect d’altres empreses temporals és la seva humanització i personalització tant per a les empreses com per a aquelles persones que confiïn en ells per endinsar-se al món laboral. El seu objectiu és conèixer a fons les necessitats de les empreses per poder oferir els candidats més adients gràcies a una rigorosa selecció que des del primer moment realitzen amb cada usuari. L’ETT ofereix la possibilitat d’accedir a les ofertes de manera autònoma, però la seva missió és ajudar de la forma més propera possible a tothom qui ho necessiti. Per aquesta raó, les seves oficines estan obertes tant per als clients empresaris que busquin treballadors com per a aquells que cerquen feina. Cadascun d’ells rebrà una atenció personalitzada i amb la seguretat d’obtenir els millors resultats possibles.

Compromís i seguretat

A Connect ETT treballen generant oportunitats de treball digne amb igualtat de condicions per a totes les persones. Volen facilitar oportunitats que permetin assolir un progrés econòmic, social i tecnològic als territoris que estigui alineat amb les necessitats de cada sector econòmic. És per això que tenen en compte les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per anar-les incorporant en els seus processos actuals i futurs.

En definitiva, Connect ETT és l’empresa temporal que treballa per a les persones intentant cobrir les seves necessitats.

L’horari de les seves oficines d’Igualada és de dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h i de 15:00 a 18:00 h. També estan disponibles a la seva pàgina web i l’aplicació per a mòbils i tauletes.