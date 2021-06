Congrés Nacional de Polígons amb la participació de l’Associació Polígons dels Plans

L’Associació Polígons dels Plans de la Conca d’Òdena va participar al II Congrés Nacional de Gestors de Polígons Industrials. Un acte que es va celebrar a Barcelona en el marc de la Fira Advanced Factories, la mostra que té per objectiu apropar l’automatització industrial, la robòtica i totes les tecnologies de la indústria 4.0 als professionals de la indústria. El Congrés de Polígons va comptar amb representants de diversos ecosistemes industrials de l’Estat Espanyol que van exposar les seves experiències i les principals dificultats amb què es troben, així com les solucions més innovadores que han implementat.

Una de les ponències del Congrés va anar a càrrec de Rosa Vilarrubias, directora de l’Associació Polígons dels Plans, qui va compartir taula de debat amb David Giménez, Vicepresident del CEPE i (Coordinadora Española de Polígonos Empresariales) i director gerent de PIMEC; i Verónica Kuchinow, fundadora i CEO de Simbiosy. En la seva intervenció Rosa Vilarrubias va explicar breument com es va crear l’associació que dirigeix, per posar en situació i context als assistents, i després va parlar de la gestió, projectes i accions que estan treballant des de l’entitat en l’àmbit de la sostenibilitat. Una aposta ferma que defensen des del 2018 perquè “el futur dels polígons industrials passa per un canvi de model més sostenible, més respectuós amb el medi ambient, i amb la societat en general”.

D’entre les diverses iniciatives que porten a terme, Rosa Vilarrubias va destacar la celebració de jornades i debats empresarials per conscienciar i fomentar l’autoconsum i l’ús d’energies renovables com la fotovoltaica, com a model d’energia verda ja que és “una energia abundant al nostre territori que cal aprofitar”. També l’ambiciós projecte al qual participen a través de la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) i la Cambra de Comerç per optar als Fons Europeus Next Generation destinats a energia verda i digitalització. Uns fons, segons Vilarrubias, que “són una oportunitat per a les empreses i que ajudarien als Polígons dels Plans a esdevenir una àrea empresarial més sostenible”.

Finalment, la directora de l’entitat empresarial va apuntar l’aposta que fan des de l’associació per reduir les emissions de carboni amb la implantació d’una prova pilot de transport a demanda per als treballadors/es de les empreses dels Polígons. Tot plegat, projectes i accions que des de l’Associació impulsen en benefici de les empreses, per ajudar-les a ser més competitives, però que també en volen fer partícips els ajuntaments que formen part de l’Associació (Vilanova del Camí, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Jorba) perquè “en aquest camí cap a un model industrial i productiu més sostenible es necessita la implicació de tots els agents socials i econòmics del territori”.