Condueix per Igualada sense haver-se tret mai el carnet, sense la ITV i en possessió de drogues

La Policia Local d’Igualada ha denunciat un home de 21 anys per conduir sense carnet, no tenir la ITV en vigor i trobar-se en possessió de drogues, després d’aturar-lo en un control policial. Els fets van passar el dilluns 20 d’octubre al vespre.
Més de 180 casos de conducció sense carnet a l’Anoia en aquest 2025
Segons les dades delinqüencials recollides pels Mossos d’Esquadra, aquest 2025 són 181 els casos coneguts de conducció sense carnet a l’Anoia. Aquesta dada situa la nostra comarca per sobre de la mitjana catalana, que és de 122 casos.
