Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

23 d'octubre de 2025

Condueix per Igualada sense haver-se tret mai el carnet, sense la ITV i en possessió de drogues

Aquest 2025, s'han conegut 181 casos de conducció sense carnet a l'Anoia, una de les comarques per sobre de la mitjana a Catalunya

Un article de
© Policia Local d'Igualada

La Policia Local d’Igualada ha denunciat un home de 21 anys per conduir sense carnet, no tenir la ITV en vigor i trobar-se en possessió de drogues, després d’aturar-lo en un control policial. Els fets van passar el dilluns 20 d’octubre al vespre.

Més de 180 casos de conducció sense carnet a l’Anoia en aquest 2025

Segons les dades delinqüencials recollides pels Mossos d’Esquadra, aquest 2025 són 181 els casos coneguts de conducció sense carnet a l’Anoia. Aquesta dada situa la nostra comarca per sobre de la mitjana catalana, que és de 122 casos.

📲 Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció