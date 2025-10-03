Un conductor begut i amb el carnet retirat provoca un accident a l’A-2, a Òdena, amb tres ferits menys greus

El dijous 2 d’octubre, pels volts de les 22h, es va produir un accident de trànsit amb dos vehicles implicats al quilòmetre 557,3 de l’autovia A-2, al terme municipal d’Òdena. El sinistre va deixar tres persones ferides menys greus, que van ser traslladades a l’Hospital d’Igualada per ser ateses, segons ha explicat el SEM.
El conductor del vehicle que va provocar l’accident va donar positiu a la prova d’alcoholèmia, amb una taxa d’1.10 mg/l, quan el màxim permès és de 0.25. Davant dels fets, els agents detenen el conductor pels presumptes delictes de conducció amb el permís retirat, conducció sota la influència de l’alcohol i lesions per imprudència.