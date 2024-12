Concert de Sant Esteve: Tradició i Música

Com cada any, el Concert de Sant Esteve de la Coral Mixta esdevé una tradició, igual que els galets el dia de Nadal i els canelons de l’endemà. Cada any oferim una combinació única de música coral amb un esperit festiu i ple d’emoció.

El concert serà dirigit pel jove mestre Francesc Minguella, amb un programa variat de compositors com Bruckner, Bernstein i Jenkins i comptarà amb l’acompanyament del també jove organista Alvaro Metzger. No hi faltaran les nadales, sempre ben esperades per aquestes festes.

El concert serà el dia 26 de desembre a dos quarts d’una del migdia al Santuari de la Mare de Déu de la Pietat (Escola Pia). El preu de l’entrada serà de 12€, que es podran adquirir de forma anticipada a www.tiquetsigualada.cat i el mateix dia del concert. Trobareu més informació a www.coralmixta.cat

Us convidem a compartir amb nosaltres aquest esdeveniment de tradició musical catalana, aquest Sant Esteve a Igualada.