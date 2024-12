Concert de Nadal de la Banda de Música d’Igualada

La Banda de Música d’Igualada, una de les institucions culturals més emblemàtiques de la nostra ciutat, s’enorgulleix d’anunciar que el proper diumenge 15 de desembre a les 6 de la tarda al Teatre Municipal Ateneu, sota la direcció de Concepció Ramió i diumenge presentarà una proposta molt especial, on es podrà gaudir d’un engrescador Concert de Nadal.

Des dels seus inicis 1941, la Banda de Música d’Igualada ha estat un pilar en la vida cultural de la ciutat, oferint al llarg de les dècades un variat repertori que abraça des de la música clàssica fins a melodies contemporànies, modernes i d’una manera especial ha treballat per a la conservació de la música tradicional catalana i popular representativa de la nostra ciutat.

En aquest concert, s’oferirà un ampli i variat repertori format per dues parts: una, d’obres basades en cançons tradicionals catalanes com La Filadora, El noi de la mare, El cant dels ocells, etc. Arranjades per grans compositors catalans, així com la sardana La Nit de Nadal, amb el solo de tenora a càrrec d’Olga Torra i Soteras; l’altra, també formada per cançons nadalenques, però en aquest cas de caràcter internacional, amb temes com A Christmas Festival i Sleigh Ride, del gran i popular compositor nord-americà Leroy Anderson i Carol of the Bells, totes elles àmpliament conegudes i amb l’esperit propi d’aquestes dates.

El Concert de Nadal no és només una oportunitat per a gaudir de la música, sinó també la d’unir-se a aquesta vetllada màgica que promet omplir l’ambient d’alegria i emoció. Un concert que combina música, tradició i comunitat. Bones Festes i que la música ens uneixi aquest Nadal.