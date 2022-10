Concert íntim de Guillermina Motta al Teatre Nu

Aquest diumenge la Casa del Teatre Nu obrirà les seves portes per oferir una tarda de concert amb la gran Guillermina Motta i el seu concert íntim “Guillermotta”, cançons interpretades per un alter ego molt particular, encarnat per un esplèndid Jordi Vidal i acompanyat per Jordi Cornudella.

Jordi Vidal va ser premi de la Crítica 2021 a millor actor musical per aquesta obra i actualment està nominat al Premi Butaca i al Premi Teatre Barcelona com a millor actor de musical i millor espectacle músical també per Guillermotta.

Sensibilitat, ironia, compromís, mamarraxisme, poesia… En definitiva, bones cançons en bona companyia en un espectacle musical on es reviurà la popular ‘Remena nena’, però també d’altres com ‘Lily’ o ‘Pantera’.

Guillermina Motta va entrar a formar part dels Setze Jutges el 1964 i aviat es va convertir en una de les seves cares més conegudes. Apassionada per la chanson francesa, va versionar Brel, Brassens, Barbara… a més a més de musicar poemes d’autors catalans.

La cita serà diumenge a les 18:00. Les entrades poden aconseguir-se a través de la web del teatrenu.com o directament a la plataforma https://entradium.com/events/guillermotta