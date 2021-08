Concert dels Sirex i Marialluïsa aquest divendres de Festa Major

Aquestes son les activitats d’aquest divendres 27 d’agost a la Festa Major d’Igualada

– 9.15 h i 11.15 h VISITES GUIADES AL FORT DE SANT MAGÍ

Entrades per Internet a www.tiquetsigualada. cat i a taquilles.

Aforament limitat a 30 persones. Accés pel carrer de la Salut, 40

– 12 h CONTES DE FESTA MAJOR: “PITOS A DOJO”.

A càrrec de la Companyia La Botzina.

Amb l’ajuda de més d’una dotzena d’instruments de vent diferents, els artistes ens mostraran la seva música, els seus instruments i ens faran escoltar, cantar i gaudir d’una estona amena, divertida i plena de sorpreses. Des de la visita del professor Ventolera fins a la narració del conte dels 4 vents.

Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles. Aforament limitat. Teatre Municipal l’Ateneu

– 18 h i 20 h VISITA GUIADA AL REC DISTRICTE CULTURAL

Visita comentada a l’exposició ‘Rec Districte Cultural. Un barri en transformació’ i ruta guiada pel barri del Rec, on es podrà conèixer i visitar l’interior d’alguns dels espais recuperats.

Organitza: Museu de la Pell.

Entrades per Internet a www.tiquetsigualada. cat i a taquilles. Aforament limitat a 40 persones per grup. Al Museu de la Pell.

– 18.30 h TABALADA MENUDA, taller de percussió. Tots els nenes i nenes hi poden participar amb un tabal (en companyia d’una persona adulta). Coordinat pels Grallers d’Igualada.

Recorregut condicionat: carrer Dr. Joan Mercader, plaça de la Creu, carrer de Garcia Fossas, rambla Sant Isidre, carrer Custiol, plaça de Pius XII, carrer de Santa Maria i plaça de l’Ajuntament.

Acte pendent d’autorització condicionat a les restriccions del Covid 19 dictades pel PROCICAT

– 19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRACCIONS

Instal·lada a la part frontal de l’av. Catalunya i carrer de França, a continuació del Parc Central, fins al 30 d’agost.

Espai perimetrat i aforament limitat.

– 20 h CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA

Dirigida per Concepció Ramió, amb un repertori integrat per peces molt variades, clàssiques i modernes, originals per a banda i adaptades, música catalana i d’arreu, etc.

Preu: 1 €. Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consulteu horaris). Aforament limitat.

Al Teatre Municipal Ateneu

– 22 h CORREFOC PELS TERRATS

Mireu cap al cel, els Mal Llamp, Diables d’Igualada i Petits Diables d’Igualada faran un espectacle de foc a diferents terrats de la ciutat.

Coordinat per les entitats de foc de la ciutat.

– 22.30 h K-LIU, EN CONCERT

Grup sitgetà guanyador del premi Enderrock com a millor artista revelació de l’any 2019. Presentació del seu disc “T’ho pinto”.

Preu: 1 €. Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consulteu horaris). Aforament limitat.

Al pati de l’Escola Pia

– 23 h ELS SÍREX, EN CONCERT

Aquest grup és sinònim de la representació de la música rock&roll espanyol a la dècada dels 60 i 70.

Preu: 1 €. Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles (consultar horaris). Aforament limitat.

Al Parc Central

– 23 h MARIALLUÏSA, EN CONCERT

Després de sorprendre amb l’EP “Pren-t’ho amb calma” i consolidar-se amb el primer disc “És per tu i per mi”, els igualadins Marialluïsa han retornat aquest 2021 amb una trilogia de singles encapçalada per “Veig la sort”.

Preu: 1 €. Entrades per Internet a www.tiquetsigualada.cat i a taquilles. Aforament limitat.

Al pati del Museu