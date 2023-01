Concert de Reis a Piera amb la Coral Xicoira

Diumenge després de la missa de Reis, a les 12 del migdia a l’església de Santa Maria de Piera, tindrà lloc el Concert de Reis a càrrec de la Coral Xicoira, un viatge a diferents indrets del món amb cançons de tot arreu, amb unes sonoritats ben característiques de cada cultura. El concert acabarà amb una tradicional cantada de Nadales i el sorteig d’una panera.

Piera preparada per a rebre als Reis d’Orient

Avui dijous 5 de gener de 2023 tindrà lloc a partir de les 18 h la rua dels Reis d’Orient, en la qual Melcior, Gaspar i Baltasar i els patges es desplaçaran des de la carretera dels Hostalets de Pierola fins a l’Ajuntament de Piera, passant pels carrers més cèntrics de la vila. En arribar al consistori, els Reis Mags faran la tradicional adoració al nen Jesús.

Pel que fa a l’arribada dels Reis d’Orient al Bedorc, aquesta serà a partir de les 21 h a la plaça dels Arbres.

A Piera, participen en la desfilada 36 patges (20 noies i 16 nois), els tres Reis i el patge Faruk.

La Cavalcada, que es retransmet pel Youtube de Televisió de Piera i pel Canal Taronja, està composta per quatre carrosses, una per a cada rei i una per al patge Faruk.