Concert de Puput a laBastida del Rec

Els manresans Puput són un d’aquells grups de música que es prodiguen poc pels escenaris. El seu és un projecte de llarg recorregut que ja compta quatre discos i més d’una dècada d’activitat. Aquest dissabte 18 de novembre presentaran el seu últim disc a laBastida del Rec, a Igualada.

Puput sempre són garantia d’intensitat i els seus concerts una experiència que estareu contents d’haver viscut. Jordi Portabella, Lluís Coll, Marc Torregrosa i Juanjo Muñoz són quatre amics que van trobant-se així que poden, sense pressa. La seva música també sembla una cosa feta a foc lent, un magma que es mou obstinadament, sovint sobre una base de repeticions, una mena de salmòdia que no para de créixer i et va atrapant. Si els discos ja són capaços de transmetre tota aquesta intensitat, els directes són la millor manera de viure-la.

En això de la música pop tot està inventat i res no és del tot nou, sinó més aviat una combinació nova de sons i estils que es fan amb més o menys gràcia i habilitat. En un panorama musical actual caracteritzat per la uniformitat, aconseguir tenir un so distintiu i propi és molt més del que aconsegueixen la gran majoria de propostes. Puput té un so propi i reconeixible, un tresor que molts voldrien.

Quan em referia a la música pop, entenc pop com a popular, un lloc on encabir-hi la magnitud d’estils que ofereix el panorama musical actual. De fet, si parlem d’estils, la música dels manresans la situarem més aviat en el rock, un rock intens fet de guitarres. Tot i que n’hi ha, la distorsió de les guitarres no és l’element més característic del seu rock; més aviat ho és la capacitat que tenen amb tots els instruments de crear una atmosfera grandiloqüent, amb un punt de cerimònia ritual i fins i tot èpica. Aquest dissabte a laBastida del Rec una altra dosi d’aquesta èpica. No us els perdeu. Com us explicava al principi, es prodiguen poc pels escenaris…

Dissabte, 18 de novembre a laBastida del Rec, Igualada. 20h.

