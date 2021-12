Concert de Nadal del Cor d’Homes d’Igualada

El proper diumenge 12 de desembre, a 2/4 d’1, el Cor d’Homes d’Igualada oferirà el seu concert de Nadal a l’Església dels Pares Caputxins d’Igualada. Després d’un any i mig molt difícil per a les entitats corals, el Cor d’Homes inicia aquesta etapa amb un programa que recull un gran ventall de compositors, de tots els temps i procedències. Des del renaixement anglès de Thomas Tallis, passant pel romanticisme de Franz Schubert, Francis Poulenc i compositors catalans contemporanis. Dins aquest repertori Les Laudes de Saint Antoine de Francis Poulenc, compositor francès del s XX, representen un veritable repte interpretatiu amb el seu inconfusible estil coral.

Per sobre de tot, però, destaquen les quatre nadales finals del Mestre Joan Just, del qual celebren el 125è aniversari del seu naixement. Una figura transcendental en el món cultural Igualadí de post guerra. Va contribuir a fer créixer l’interès per la música a la nostra ciutat, va lluitar per tenir una educació musical oberta al poble, fins aleshores pràcticament inexistent, i ens va obsequiar també amb un repertori que abraça des d’obres per banda, sarsueles, obres corals i segurament la seva obra més popular que és la Marxa del Patge Faruk. El Cor d’homes, amb la interpretació d’aquestes 4 nadales arranjades pel Mestre Just vol fer-li el seu petit homenatge i mostrar el seu agraïment a la seva contribució musical a la nostra ciutat.